El rating de la televisión argentina tuvo como grandes protagonistas a Telefe con los promedios de "Gran Hermano" y "MasterChef Celebrity", que lideraron el encendido y la competencia del prime time. La audiencia se volcó masivamente a la pantalla de las pelotas para seguir de cerca las galas de "GH" y los desafíos de "MC" , consolidando el éxito de estos formatos en la medición diaria.

Curiosidades del rating: ¿Pudo "Gran Hermano" sostener los números de "MasterChef Celebrity"?

Según informó La Pavada de Diario Crónica, el lunes los ciclos del show marcaron: "LAM", 3.5 puntos; "SQP", 3.2; "Intrusos", 2.7; "Puro show", 2.6; "DDM", 2.2; "Bendita", 2.0; "A la tarde", 1.6; "BTV", 1.3. Duelos: "Ahora caigo", 4.4, vs. "Bahar", 6.0; luego "MCC", 14.3, vs. "Es mi sueño", 5.5; final "Gala GH", 11.3, vs. "Santa Evita", 2.3; "TLD", 0.7; "Polémica", 0.5, y "Se siente Argentina", 0.2.

Este escenario de mediciones surge en un contexto de fuerte reestructuración en la televisión abierta, donde el conflicto central radica en la pelea por el encendido y cómo los canales líderes buscan retener a la audiencia ante el avance de las plataformas.

Curiosidades del rating: "Gran Hermano" vs "MasterChef Celebrity"

El gran interrogante de la jornada fue si "Gran Hermano" lograría capitalizar el excelente rendimiento de "MasterChef Celebrity". El certamen de cocina dejó un piso altísimo de 16.3 puntos, pero la "Gala GH" terminó promediando 11.3, con una versión corta de 41 minutos que marcó 15.4. Esta oscilación en los números muestra que, aunque el liderazgo es indiscutido, sostener las cifras del programa de Wanda Nara sigue siendo el gran desafío para la casa más famosa.

Finalmente, la brecha con los demás canales sigue siendo abismal, especialmente en el duelo directo contra "Es mi sueño", que quedó relegado con 5.5 puntos frente a los dos dígitos de la señal de Martínez. Con un encendido que parece no tener techo para los formatos de convivencia y cocina, la pantalla argentina confirma su tendencia actual. Hoy la verdadera pelea no se da entre señales, sino en la capacidad de los realities para retener el caudal de espectadores que heredan minuto a minuto.