"Gran Hermano" explota: abrieron nueva placa positiva y los conflictos internos se multiplican en la casa

"Gran Hermano Generación Dorada" sigue a pura polémica. Tras la eliminación de Tomy el lunes por la noche, el ciclo ya empezó a mover fichas para sostener el interés de la gente, sobre todo ahora que Telefe se enfrentará por un largo tiempo con el nuevo reality de El Trece. En medio de esa pelea por el rating, el reality conducido por Santiago del Moro abrió una nueva placa positiva y todo indica que los conflictos entre los participantes están lejos de terminar. La casa vuelve a ser un polvorín.

Según información de La Pavada de Diario Crónica, en el tercer año consecutivo de "GH" con ediciones de siete meses de duración cada una, es lógico que esta "Generación Dorada" empiece a sentir cierto desgaste en los números. Eso se nota más ahora que "MasterChef Celebrity" está por terminar y la competencia se achica. Pero la producción no se queda de brazos cruzados: anoche, después de la eliminación de la "planta" en la gala, Santiago del Moro habilitó una nueva placa positiva que dejó a varios participantes en la cuerda floja.

La lista de nominados quedó bastante caliente. Andrea, su enemiga Yanina Zilli, Daniela de Lucía, Picoya, Yippio, los grupos que se arman y desarman todo el tiempo, Brian Sarmiento, y el resto de los dorados y sueltos entraron en placa. Como siempre, el ganador de la prueba del líder zafa por una semana, pero el resto tendrá que esperar el voto del público con la incertidumbre de saber que cualquiera puede irse, como pasó con Tomy.

Lo que viene en los próximos días promete más tensión que nunca. Con la placa positiva recién abierta, las alianzas empiezan a tambalear y los que quedaron afuera de la lista ya miran de reojo a los que entraron. En una casa donde nadie tiene el voto asegurado y la gente define todo, los participantes saben que cada palabra, cada gesto y cada conflicto puede ser determinante. Y con Telefe necesitando números firmes para bancar la pelea con El Trece, la producción va a exprimir cada segundo de esta nueva etapa.