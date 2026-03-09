"Gran Hermano Generación Dorada": quién fue eliminado del reality hoy, por "planta"

Este lunes 9 de marzo, "Gran Hermano Generación Dorada" emitió su segunda gala de eliminación, en vivo, por la pantalla de Telefe. Mientras la producción cambia la estrategia para aumentar el rating, el ciclo que el sábado hizo "tablas" con Mirtha Legrand, tuvo un sorpresivo desenlace en la semana de la "Placa planta". Al final del programa, el participante más votado debió abandonar la casa y se convirtió en el segundo eliminado del reality conducido por Santiago del Moro.

La jornada arrancó con la definición de una placa que se armó de manera inédita. El miércoles pasado, los participantes no votaron por afinidad sino que señalaron a quienes consideraban que no hicieron nada para cambiar el ecosistema de la casa, bajo la modalidad "Planta".

La sorpresa fue total cuando Yipio y Juanicar bajaron de la lista días atrás, por votación del público, dejando al resto con la mirada atónita. Finalmente quedaron siete candidatos a dejar el juego: Catalina Titi Tcheraski, Cinzia Francsichello, Eduardo Carrera, Franco Zunino, Martín Rodríguez, Nazareno Pompei y Tomás Tomy Riguera.

Durante la semana, las encuestas calientes marcaban que dos hombres peleaban la punta de la votación negativa. Zunino contaba con poco más del 50% de los votos, y el futbolista Riguera lo seguía de cerca con el 54,3%. Tomy también fue víctima de memes porque ciertamente es de los menos participativos, y los seguidores del programa lo proclamaron como planta, incluso antes de la gala que definió todo. La definición estuvo llena de emociones fuertes, con dos participantes cabeza a cabeza y el resto mirando desde afuera.

A pocos minutos del inicio del programa, Del Moro pidió entrar a la casa para ya dar la primera noticia. Cinzia bajó de placa en primer lugar, como lo había vaticinado Fefe en su encuesta. La venezolana agradeció al público y le dedicó esta especie de triunfo a aquellos que la acusaban de no jugar por arreglarse demasiado.

Minutos más tarde, sorprendió que el segundo nombre mencionado por Santiago fue Zunino, que curiosamente, era de los más votados en el boca de urna. Al parecer, esta semana hubo un gran cambio en cómo lo ve la gente, y ese hecho podría estar relacionado con su inminente romance con Luana, con los dos mostrando sus sentimientos abiertamente.

Nazareno y Eduardo, exparticipante de la casa en una edición anterior, también salieron de placa. Carrera se emocionó al escuchar su nombre, y sus amigas dentro de la casa corrieron a abrazarlo. "Es mucho más intenso, estoy mucho más nervioso que la otra vez que estuve", dijo Eduardo al explicarle a Santi el motivo de su emoción por quedarse en la casa una semana más.

Finalmente, Martín zafó y generó una explosión de alegría en Zunino y la Sily, que aseguró ponerse muy contenta por el entrenador por ser muy buena persona.

Lo cierto es que el mano a mano, entre Titi y Tomy generó un nerviosismo terrible adentro de la casa. Los siete que estaban en placa y los demás participantes estaban duros mientras escuchaban a Santiago del Moro,que obviamente le puso mucho suspenso al versus final.

Los influencers quedaron afuera, de cara a la puerta y bajo la pantalla gigante, esperando su destino junto a sus valijas. Esperaron minutos que para ellos fueron eternos, hasta que Del Moro llegó para comunicarles quién se iría, no sin antes aconsejarles que "mantengan la frente en alto" sea cual sea la decisión del público.

Quién fue eliminado de "Gran Hermano Generación Dorada" hoy

Santiago del Moro finalmente mostró el sobre y gritó que Tomy Riguera era el segundo eliminado de la casa. La noticia cayó como un baldazo de agua fría para sus compañeros, que no esperaban que el futbolista se fuera tan pronto.

Pero lo más extraño fue cuando entró una "planta" de forma humana para llevarse la valija del eliminado y obviamente agarró la de Tomy, generando confusión y angustia en el joven.

Tomy, que durante la semana fue víctima de memes por su perfil bajo y ganó la etiqueta de "planta" antes de la gala, se despidió entre lágrimas y abrazos. El público decidió que su paso por el reality terminaba acá, a pesar de que en las encuestas venía peleando el primer puesto con Franco. Su salida deja una casa mucho más tensa, porque ahora todos saben que nadie tiene el voto asegurado.