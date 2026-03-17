¿Joaquín Levinton, afuera de "Es mi sueño"?: el cambio inesperado en el jurado que sacude al reality de Guido Kaczka

Desde su estreno, "Es mi sueño", el nuevo reality de Guido Kaczka en El Trece, da que hablar. No solo por los momentos emocionantes que viven los participantes sobre el escenario, sino también por las versiones que circulan alrededor de sus jurados. En este contexto, trascendió que Joaquín Levinton habría dejado su lugar y que una figura internacional ocupó su silla, lo que generó sorpresa entre los seguidores del programa.

Según informó La Pavada del Diario Crónica, pasada la primera semana del ciclo, en cuanto al rating era lo que esperaban. Al menos es lo que dicen en el canal, con un promedio de 5.5 puntos que ubica al programa dentro de los números previstos. Mientras tanto, el conductor sigue adelante con las grabaciones y apuesta a consolidar el formato en una franja competitiva de la televisión.

En ese contexto, se conoció que Kaczka grabó en Estudio Mayor junto a Abel Pintos -cuyo tema "Todo de mí" crece fuerte en redes-, La Mona Jiménez, Jimena Barón y Carlos Baute, quien se suma al reality. En un primer momento, el jurado también estaba integrado por Levinton, por lo que la aparición del cantante venezolano alimentó rápidamente las versiones sobre cambios en el panel.

En los últimos días había trascendido que la Mona tenía un contrato especial, con ausencias previstas por sus compromisos laborales y su vida en Córdoba. En esos casos, la producción ya tenía contemplado cubrir su lugar con la presencia de Baute. Sin embargo, ahora la duda pasa por Levinton: aún se desconoce si el vocalista de Turf tiene el mismo esquema flexible que su compañero y se ausenta por algunas emisiones o si su salida es definitiva.

Carlos Baute junto a Guido Kaczka en "Es mi sueño". (Foto: Captura Youtube/ El Trece).

Por lo pronto, la incorporación de Carlos Baute abre un interrogante que el programa todavía no termina de aclarar, aunque también obtiene una buena respuesta tanto de los concursantes como del público, que acompaña el formato y sostiene el interés en esta primera etapa del reality.