Mario Pergolini vuelve con "Otro día perdido": los detalles de la nueva temporada

Con "Gran Hermano: Generación Dorada" ya instalado como uno de los grandes fenómenos de la televisión argentina, El Trece mueve fichas para dar pelea en el rating. La señal apuesta a reforzar su programación con figuras fuertes y nuevos formatos. Mientras Guido Kaczka está al frente de "Es mi sueño", el canal también contará con el regreso de una de sus figuras más importantes: Mario Pergolini vuelve con la segunda temporada de "Otro día perdido". El conductor prepara su vuelta para enfrentar en la competencia directa a Santiago del Moro y al tanque del reality de Telefe.

Información de La Pavada del Diario Crónica indica que ya corre el tiempo de descuento para el estreno de "Otro día perdido", que sale al aire el lunes 30 de marzo por la señal del sol. Durante esta semana el movimiento se concentra en los estudios de La Corte, donde el equipo técnico prueba luces, sonido y todos los detalles de la puesta. También se realizan las primeras pruebas con la banda en vivo y ajustes de escenografía para el regreso del ciclo, que busca mantener el tono irónico y el ritmo que caracteriza al conductor.

La semana del 23 arranca otra etapa clave: los ensayos con el propio Pergolini junto a Agustín "Rada" Aristarán, Evelyn Botto y el resto del equipo que acompaña el programa. La idea del canal es llegar al estreno con el formato aceitado y un show sólido para competir en una franja caliente de la televisión.

En paralelo, el conductor también genera expectativa en redes sociales: días atrás subió un video a su cuenta de Instagram donde mezcla humor y ternura para anunciar la nueva temporada. En el clip aparece un pequeño gato recorriendo los estudios de El Trece donde se graba el ciclo. El felino juega sobre el escritorio del conductor y en un momento tira un portarretrato con la foto de Pergolini, como si el lugar todavía guardara su presencia.

Mario Pergolini genera expectativas con el regreso de "Otro día perdido". (Foto: Instagram/ @mpergoliniok).

"El que se va sin que lo echen... vuelve", escribió Mario en la descripción del video, con una frase cargada de ironía que muchos interpretan como un guiño a su segundo año consecutivo en televisión.

Mientras tanto, la productora Boxfish también mantiene actividad internacional: continúa en España con "Top Chef" para RTVE, donde el ganador se lleva 100.000 euros, y más adelante prepara el lanzamiento de "99 to Beat" -conocido como "99 para vender"- en Antena 3.