"MasterChef Celebrity" llega a la recta final: una carne con trampa define a los primeros finalistas

"MasterChef Celebrity" va llegando a la final con mucho suspenso. El domingo 15 de marzo, luego de que Wanda Nara confirmara el romance entre Ian Lucas y Evangelina Anderson, Emilia Attias fue eliminada, mientras que el resto se metió en la semifinal del reality de cocina. Tras ello, ahora se espera que los cuatro sobrevivientes cocinen un plato muy complejo. La competencia está que arde y cada minuto cuenta para los famosos que sueñan con llevarse el premio mayor.

Según La Pavada de Diario Crónica, tal lo anticipado, hoy en "MasterChef Celebrity" con Wanda Nara comienza a jugarse la final con los 4 que van a cocinar un cordero que el jurado Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular tiene que evaluar y de cara a su juicio, se elimina a dos. En juego están Turco Husaín, "La Reni" Gonet, Ian Lucas y Maxi López, que quedaron luego de ir "bajando" a 24 participantes desde que arrancó. El ganador o ganadora se lleva los 50 millones de pesos, un premio que ya hace agua la boca de más de uno.

El desafío del cordero no es cualquier cosa. Cocinar esta carne tiene sus mañas: el punto exacto es clave porque si se pasa, queda seca y gomosa, y si queda cruda, directamente no pasa el filtro del jurado. Además, hay que lidiar con ese sabor intenso que tiene, que a muchos les encanta pero que puede jugar una mala pasada si no se equilibra con los ingredientes justos. Limón, romero, vino blanco, todo suma para domar el famoso "tufo" del cordero y que quede en su punto justo.

Otro tema es la técnica según el corte. El costillar o el lomo piden cocción rápida y fuego fuerte, mientras que la paleta o el cuello necesitan horas de cocción lenta para romper el tejido y que quede tierno. Si los participantes se confunden y mandan un corte duro al horno rápido, están al horno ellos. Por eso, la decisión de cómo encarar el plato es casi tan importante como la cocción misma. Y con el reloj en contra, cualquier error se paga caro.

Además, está el tema de la distribución del calor en la pieza entera. Si el hueso está muy frío al empezar, el calor no penetra bien y te puede quedar crudo por dentro. Por eso, los cuatro famosos van a tener que estar más atentos que nunca a cada detalle. El martes 17 se conocerá a los dos finalistas, pero antes, dos de ellos dirán adiós al sueño de los 50 millones. La presión está al máximo y el cordero, lejos de ser un plato noble, puede convertirse en una verdadera trampa mortal para cualquiera que se confíe.