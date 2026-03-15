"MasterChef Celebrity": quién fue eliminado y qué participantes se metieron en la semifinal

Este domingo 15 de marzo, "MasterChef Celebrity" tuvo un nuevo programa decisivo por la pantalla de Telefe. Al final de la emisión, un participante fue eliminado de la competencia, mientras que el resto se metió en la semifinal del reality de cocina.

Emilia Attias, Sofía "la Reini" Gonet, Ian Lucas, Claudio "el Turco" Husaín y Maxi López compitieron entre sí para avanzar rumbo al millonario premio del certamen.

El desafío de esta noche consistió en la réplica de una torta macaron. Para eso, los famosos debieron seguir la receta que les dictó Damián Betular apenas empezó a correr el reloj.

La Reini y Turco Husaín estuvieron a la altura de la consigna. Ian Lucas y Maxi López tuvieron algunos aciertos y errores, pero lograron convencer a los chefs. En cambio, Emilia Attias tuvo varios inconvenientes en la preparación que hicieron que su torta no cumpla con los parámetros de tamaño y proporción.

Por tanto, entre los cinco participantes, el jurado de "MasterChef Celebrity" decidió que Emilia fuera la nueva eliminada de la competencia. El resto pasó a la semifinal del reality de Telefe. El martes 17 se conocerá a los dos finalistas del certamen de cocina.