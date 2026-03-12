Ian Lucas estalló contra Evangelina Anderson y ahora no se soportan ni en "MasterChef Celebrity"

En "MasterChef Celebrity", uno de los hechos más destacados fue la historia de amor entre Ian Lucas y Evangelina Anderson. Ella siempre negó cualquier tipo de acercamiento, pero Ian rompió el silencio con un descargo lapidario en redes sociales, casi al mismo tiempo en el que se filtraran fotos donde aparecen besándose apasionadamente. Luego, Evangelina salió a hablar y fue letal contra el influencer, por lo que Lucas habría quedado muy dolido, y ahora todo es áspero cuando se encuentran. Lo que empezó como un rumor de pasillo en la cocina más famosa del país terminó en una guerra mediática sin cuartel.

Según La Pavada de Diario Crónica, van quedando los finalistas en "MasterChef Celebrity", siguen en carrera: Marixa Bali, Emilia Attias, Maxi López, el Turco Husaín, La Reini, e Ian Lucas. Todo queda ahora en manos del jurado: Germán Martitegui, Donato De santis (que ya se fue a Italia) y Damián Betular (también afuera), en una doble final que ya fue grabada. Las cosas entre Evangelina y Ian Lucas no parecen volver a ser de amabilidad. Quienes conocen al joven cuentan que está dolido. El clima en el estudio, cuando se cruzan, es tan frío que se puede cortar con cuchillo.

La historia, que muchos tomaron como un simple "shippeo" mediático, tuvo su punto de quiebre cuando Yanina Latorre reveló en "SQP" los detalles más íntimos de ese vínculo. Según contó la panelista, todo arrancó una noche en un boliche y se fue afianzando con los días. "Dormían juntos, compartían, había testigos en MasterChef. Chapaban en público, chapaban en las grabaciones... todos sabían", soltó Latorre, dejando a Evangelina contra las cuerdas. Las fotos filtradas, una en la calle y otra en la mismísima cocina del reality con los delantales puestos, terminaron de confirmar lo que ella siempre desmintió.

Las fotos de Ian Lucas y Evangelina Anderson que se viralizaron hace algunas semanas.

Invitada a "Cortá por Lozano", Anderson decidió hablar sin filtro y fue letal. "No puedo reconocer ni blanquear una relación o vínculo, como quieran llamarlo, que para mí no pasó. Que para mí no fue más que un compañero de trabajo", disparó, dejando a Ian reducido a eso: un compañero.

La frase cayó como un baldazo de agua fría en el entorno del influencer, que la pasó mal viendo cómo la modelo lo desmentía con tanta firmeza. Sobre todo porque, según aseguran los que los vieron juntos, la relación fue mucho más intensa de lo que ella admite.

Ahora, con la final ya grabada y los nervios a flor de piel, el reencuentro entre ambos es inevitable. Pero lejos quedaron las miraditas cómplices y los besos robados. Hoy, cuando se cruzan en los pasillos de Telefe, el saludo es tan seco como obligado.

Ian, que confiaba en que tarde o temprano ella iba a reconocer lo que tuvieron, camina con la cabeza gacha y el corazón partido. Mientras tanto, Evangelina sigue firme en su postura: no hubo nada más que amistad. El problema es que las fotos, esas que no mienten, dicen todo lo contrario.