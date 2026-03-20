¿Ian Lucas y Evangelina se reconciliaron?: el inesperado gesto de la modelo al youtuber tras ganar "MasterChef Celebrity"

El jueves 19 de marzo fue la gran noche de Ian Lucas, puesto que se consagró ganador ante Sofía "la Reini" Gonet en la final de "MasterChef Celebrity Argentina". Contento por el triunfo, el youtuber, que donará el millonario premio, reveló el inesperado gesto que tuvo la modelo en pleno festejo por la obtención del título. ¿Hay reconciliación?

En su visita en el ciclo "A la Barbarossa" (Telefe), Ian confesó que fue felicitado por Anderson, aunque no quiso detallar si fue a través de un mensaje privado o mediante el grupo de exparticipantes de "MasterChef".

Ian Lucas contó que fue felicitado por Evangelina Anderson tras su triunfo en "MasterChef":

El comentario dibujó una sonrisa en el youtuber, quien fue consultado por su relación con Evangelina tras el distanciamiento del último tiempo. Luego de afirmar que era consciente de la exposición del reality culinario, manifestó que no se arrepiente del comunicado que publicó en sus redes. "Yo cuando hago las cosas no me arrepiento de nada. Soy muy impulsivo y demostrativo. Si lo hice fue porque lo sentí así", justificó el joven.

Y explicó el motivo que lo llevó a hacer ese descargo: "Era un tema cerrado, y dije: 'Che, si yo no respondo, parezco un bolud...'", se sinceró Ian Lucas, quien se refirió a las repercusiones en torno a su relación con Evangelina Anderson. "Toda mi familia sufrió con eso, porque se transmite mucho lo que te está pasando", señaló.

Y agregó: "Se sufría porque se decía cosas que nada que ver. Todo el mundo opinaba. Me escribían todos, en el grupo de familia...". Pese a ese mal momento, el ganador de "MasterChef Celebrity" no le cierra las puertas de su corazón: "Siempre estoy abierto al amor. Tengo un momento personal muy bueno".

Sin embargo, Yanina Latorre en su ciclo de "Sálvese quien pueda" se mostró incrédula ante la versión de que entre Ian y Evangelina está todo bien. Según la conductora, el muchacho evitó asistir al programa de Vero Lozano para evitar cruzarse con su excompañera, ya que tanto él como su representante creen que "buscan limpiarle la imagen" a la modelo. Por tal motivo, Ian Lucas estaría presente en "Cortá por Lozano" el lunes próximo, cuando la integrante del panel esté de vacaciones.