MasterChef Celebrity Argentina: Ian Lucas se consagró campeón y celebró con un emotivo mensaje

Ian Lucas se convirtió en el gran ganador de MasterChef Celebrity Argentina tras imponerse en la final frente a Sofía "La Reini" Gonet en la última gala del certamen culinario.

Luego de conocerse el resultado, el cantante celebró con profunda emoción y volcó su felicidad en redes sociales, donde compartió imágenes del festejo junto a sus seres queridos.

"SOMOS CAMPEONES @masterchefargentina ESTO ES DE USTEDES LOS AMOOOO", escribió Ian, acompañando el mensaje con fotos junto a su abuela, su mejor amigo Fede Vigevani y la conductora del programa, Wanda Nara.

El festejo del campeón: Ian Lucas compartió su emoción junto a su familia y seres queridos tras la gran final

Como en la competencia se grabaron dos finales alternativas para evitar filtraciones, Ian recién se enteró de su coronación una vez que la definición salió al aire. Al igual que ocurrió en el estudio durante la grabación, el cantante no contuvo las lágrimas al escuchar su nombre, mientras La Reini se levantó inmediatamente para abrazarlo, visiblemente emocionada.

Ian Lucas celebra tras consagrarse ganador de MasterChef Celebrity Argentina

Después de tomar aire, el flamante campeón compartió sus primeras palabras oficiales tras la consagración: "Gracias por cumplirme un sueño más; esto es gracias a la gente que me acompaña. Lo hago por ellos y desde que entré al programa no quería fallarles. Durante un mes y medio me iba a México los viernes y los lunes volvía para grabar acá, estudiar y meterle. Esto es de ustedes. Me siento realizado", expresó en Streams Telefe.