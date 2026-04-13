Britney Spears tocó fondo y entró a rehabilitación en medio de su escándalo judicial

Britney Spears ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación en Estados Unidos para tratar problemas vinculados al consumo de sustancias y alcohol, según informaron fuentes cercanas a su entorno. La decisión marca un nuevo intento de la cantante por encarar un proceso de recuperación tras un período atravesado por dificultades personales y legales.

De acuerdo con la información difundida por el portal TMZ, la medida fue tomada luego de varios días de insistencia por parte de su círculo íntimo, que buscaba que la artista iniciara un tratamiento profesional. Finalmente, Spears aceptó y comenzó un programa que, en principio, tendría una duración de 30 días, aunque podría extenderse según su evolución.

Britney Spears ingresó a un centro de rehabilitación para iniciar un tratamiento por consumo de sustancias y alcohol

Según trascendió, uno de los factores determinantes fue que la cantante habría reconocido la gravedad de su situación, lo que facilitó su ingreso al centro. Entre los principales problemas señalados se encuentran el consumo de alcohol y el uso de Adderall, un medicamento estimulante del sistema nervioso central recetado para el tratamiento del TDAH, cuyo uso indebido puede generar dependencia.

El contexto se volvió más complejo tras su detención el pasado 4 de marzo en el condado de Ventura, California, cuando fue arrestada por conducir bajo los efectos del alcohol. En ese episodio, fue trasladada a un hospital para realizarle un análisis de sangre y luego permaneció algunas horas bajo custodia policial, antes de ser liberada a la espera de una audiencia judicial fijada para el 4 de mayo.

La decisión llega tras su detención en California por conducir bajo los efectos del alcohol, a la espera de una resolución judicial

En este escenario, el ingreso a rehabilitación también es interpretado como un gesto ante la Justicia. Fuentes cercanas indican que la decisión podría influir en la evaluación del juez, al evidenciar una voluntad de cambio y un compromiso con su recuperación.

Desde su entorno aseguran que la prioridad es que Britney Spears reciba contención y asistencia profesional, más allá de las implicancias legales. En esa línea, remarcan que este tratamiento representa un paso clave hacia su estabilidad personal.

Con el apoyo de su familia y su entorno cercano, la artista busca sostener un proceso de recuperación a largo plazo

Además, familiares y personas cercanas, incluidos sus hijos, acompañan la decisión y forman parte de una red de apoyo que busca sostenerla durante esta etapa. No es la primera vez que Spears atraviesa un proceso de rehabilitación, aunque en experiencias anteriores no logró sostener los tratamientos.