Quilmes Rock 2027: el festival más emblemático del país anuncia su regreso con una propuesta más participativa

El Quilmes Rock anunció oficialmente su regreso para abril de 2027, consolidándose una vez más como el festival de rock más grande y querido de la Argentina. Aunque aún no se revelaron detalles sobre el line up ni el predio, ya se confirmaron tres jornadas y crece la expectativa por una edición que promete superar todo lo visto anteriormente.

Con el lema "Esta vez, lo armamos entre todos", la organización anticipa una experiencia distinta, donde el público tendrá un rol más activo y protagónico, marcando un nuevo enfoque en la historia del evento.

El Quilmes Rock confirma su regreso en abril de 2027 con tres jornadas y una propuesta renovada

Desde su debut en 2003, el festival dejó momentos inolvidables que forman parte de la memoria colectiva del rock nacional: shows históricos de Gustavo Cerati, la potencia de Pappo con su mítica guitarra, cruces únicos como Luis Alberto Spinetta junto a Divididos, o la emoción de Charly García interpretando "Seminare" bajo la lluvia.

La edición 2025 también dejó huella con momentos destacados como el regreso de Andrés Calamaro a los festivales, el reencuentro de Joaquín Levinton con el protagonista del icónico videoclip de Turf, la emoción de revivir el legado de Serú Girán a través de David Lebón y Pedro Aznar, y el histórico regreso de Los Piojos tras 15 años.

Bajo el lema "Esta vez, lo armamos entre todos", el festival apuesta a una experiencia más participativa para el público

En este contexto, el Quilmes Rock reafirma su vigencia y su crecimiento exponencial, proyectando una edición 2027 que promete nuevos cruces generacionales, homenajes y momentos únicos que volverán a marcar un antes y un después en la escena musical.

Las entradas estarán disponibles a través de EnigmaTickets, con una preventa exclusiva "Zorzal Madrugador" para clientes Galicia VISA desde el miércoles 22 de abril a las 10:00 horas, con la posibilidad de pagar en hasta seis cuotas sin interés. Una vez agotada esta instancia, se habilitará automáticamente la venta general con precios promocionales por tiempo limitado.

La nueva edición buscará superar los hitos históricos protagonizados por figuras como Gustavo Cerati y Charly García

Entre las opciones disponibles, los abonos de campo para dos días tendrán un valor promocional de $200.000, mientras que el pase para tres jornadas costará $270.000. En tanto, los accesos VIP con tribuna oscilarán entre $600.000 y $810.000, según la cantidad de días elegidos (sin incluir service charge).

Con una historia que lo respalda y una propuesta que mira hacia el futuro, el Quilmes Rock 2027 se prepara para volver a reunir a miles de fanáticos en una celebración única de la música argentina.