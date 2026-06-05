Marcela Morelo recordó la llegada de su hija: "La vi y me enamoré, sentí que era mi hija"

Marcela Morelo protagonizó uno de los momentos más emotivos de su paso por el programa ¡Fa!, conducido por Mex Urtizberea, al recordar cómo fue el primer encuentro con la mayor de sus hijos y el camino que recorrió junto a su esposo, Rodolfo Lugo, hasta concretar la adopción de tres hermanos.

Durante la charla, la cantante repasó una historia que comenzó hace más de una década, cuando una vecina que participaba de un programa de familias de tránsito le pidió ayuda para cuidar a una bebé de apenas dos meses. A partir de entonces, Morelo comenzó a acompañar a la pequeña en las visitas a sus hermanos mayores, quienes vivían en un hogar, hasta que finalmente decidió avanzar con el proceso de adopción.

Marcela Morelo recordó con emoción el día que conoció a su hija: "La vi y me enamoré"

Al recordar la llegada de la niña a su casa, la artista no ocultó la emoción y expresó: "Mi hija llegó a mi casa y me enamoré; sentí que era mi hija".

Sin embargo, también habló de las dificultades que enfrentó durante el proceso. "La más chiquita llegó a mi casa de muy bebé, de seis meses, y fue una larga historia muy compleja y complicada. Meterse en la adopción y todo eso fue muy, muy oscuro. Nos hizo ver y aprender muchas cosas", relató.

A pesar de los obstáculos, la artista destacó que la experiencia transformó por completo su vida y que hoy disfruta plenamente de la familia que construyó junto a Lugo.

La cantante habló sobre el proceso de adopción y la familia que construyó junto a Rodolfo Lugo

En ese sentido, compartió una anécdota reciente que refleja el vínculo que mantiene con sus hijos. "Hoy cuando llegué a la mañana... porque yo llegué a las cinco de la mañana de viaje ¿no? Y bueno, se levantó mi hija del medio y los abrazos fueron impresionantes y 'te extrañamos mamá'", contó con emoción.

La cantante también reflexionó sobre la maternidad en una etapa más madura de su vida y celebró el presente que atraviesa. "¡Guau! La familia enorme que creamos con Rodo y también es de grandes, porque yo fui mamá a los cincuenta años y hace diez que estamos con ellos", expresó.

Fiel a su estilo, Morelo cerró el relato con humor al referirse a su experiencia en el ámbito escolar de sus hijos: "Yo soy la mamá más vieja del colegio, por supuesto, pero la más canchera".

A diez años de haber formado su familia, Marcela Morelo atraviesa una etapa de plenitud tanto en lo personal como en lo profesional. Sus palabras dejaron al descubierto una historia de amor, compromiso y maternidad que conmovió a todos los presentes.