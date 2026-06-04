Cupido y Usted Señálemelo convierten el desamor en una experiencia luminosa con "Ouch :_("
La banda española y el trío mendocino se unen en una colaboración que combina pop rock e indie alternativo. La canción es el segundo adelanto de "Amor Compartido", el próximo álbum colaborativo de Cupido.
Cupido continúa revelando nuevas piezas de Amor Compartido, su próximo trabajo discográfico, y esta vez lo hace junto a Usted Señálemelo con el lanzamiento de "Ouch :_(", una canción que aborda el desamor desde una perspectiva diferente: aquella en la que la herida ya dejó de sangrar, pero todavía permanece presente.
La colaboración entre la banda española y el reconocido trío mendocino da como resultado una canción que fusiona el pop rock con el indie alternativo a través de sintetizadores envolventes, guitarras atmosféricas y una marcada carga emocional.
El tema propone una mirada sobre ese momento posterior a una ruptura, cuando el dolor comienza a transformarse en aprendizaje, aunque los recuerdos aún sigan presentes. Con una interpretación íntima y melancólica en sus primeros compases, la canción evoluciona hacia un sonido más luminoso y dinámico, reflejando el contraste entre la nostalgia y la necesidad de seguir adelante.
La voz de Pimp Flaco guía gran parte del relato con un estilo cercano y conversacional, mientras que Usted Señálemelo aporta su sello característico a través de paisajes sonoros expansivos, melodías envolventes y una sensibilidad que convirtió a la banda mendocina en una de las propuestas más destacadas de la escena alternativa latinoamericana.
Más que una colaboración puntual, "Ouch :_(" se presenta como un encuentro natural entre dos proyectos que comparten una misma búsqueda artística. El resultado es una canción que transita con naturalidad entre la vulnerabilidad y la euforia, explorando las emociones que sobreviven cuando una historia llega a su fin.
El lanzamiento funciona como el segundo adelanto de Amor Compartido, el nuevo álbum de Cupido, un proyecto colaborativo que busca reunir distintas voces de la música alternativa en español y que contará con la participación de destacados artistas de la escena internacional.
Con este estreno, Cupido continúa ampliando los límites de su propuesta musical y reafirma el lugar que ocupa dentro del nuevo pop en español, mientras Usted Señálemelo suma una nueva colaboración internacional a una trayectoria que sigue creciendo y conquistando nuevos públicos.