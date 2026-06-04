Cupido y Usted Señálemelo convierten el desamor en una experiencia luminosa con "Ouch :_("

Cupido continúa revelando nuevas piezas de Amor Compartido, su próximo trabajo discográfico, y esta vez lo hace junto a Usted Señálemelo con el lanzamiento de "Ouch :_(", una canción que aborda el desamor desde una perspectiva diferente: aquella en la que la herida ya dejó de sangrar, pero todavía permanece presente.

La colaboración entre la banda española y el reconocido trío mendocino da como resultado una canción que fusiona el pop rock con el indie alternativo a través de sintetizadores envolventes, guitarras atmosféricas y una marcada carga emocional.

Cupido y Usted Señálemelo unen sus universos musicales en "Ouch :_("

El tema propone una mirada sobre ese momento posterior a una ruptura, cuando el dolor comienza a transformarse en aprendizaje, aunque los recuerdos aún sigan presentes. Con una interpretación íntima y melancólica en sus primeros compases, la canción evoluciona hacia un sonido más luminoso y dinámico, reflejando el contraste entre la nostalgia y la necesidad de seguir adelante.

La voz de Pimp Flaco guía gran parte del relato con un estilo cercano y conversacional, mientras que Usted Señálemelo aporta su sello característico a través de paisajes sonoros expansivos, melodías envolventes y una sensibilidad que convirtió a la banda mendocina en una de las propuestas más destacadas de la escena alternativa latinoamericana.

Más que una colaboración puntual, "Ouch :_(" se presenta como un encuentro natural entre dos proyectos que comparten una misma búsqueda artística. El resultado es una canción que transita con naturalidad entre la vulnerabilidad y la euforia, explorando las emociones que sobreviven cuando una historia llega a su fin.

El lanzamiento es el segundo adelanto de "Amor Compartido", el próximo álbum colaborativo de Cupido

El lanzamiento funciona como el segundo adelanto de Amor Compartido, el nuevo álbum de Cupido, un proyecto colaborativo que busca reunir distintas voces de la música alternativa en español y que contará con la participación de destacados artistas de la escena internacional.

Con este estreno, Cupido continúa ampliando los límites de su propuesta musical y reafirma el lugar que ocupa dentro del nuevo pop en español, mientras Usted Señálemelo suma una nueva colaboración internacional a una trayectoria que sigue creciendo y conquistando nuevos públicos.