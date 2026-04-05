Usted Señalemelo cerró sus noches en Niceto y se prepara para una gira nacional en agosto
Tras dos funciones agotadas en Buenos Aires, la banda mendocina reafirmó su gran presente con un show que combinó experimentación y potencia. Ahora, inicia su recorrido internacional antes de regresar al país.
Usted Señalemelo cerró con éxito sus dos presentaciones en el Niceto Club, donde presentó oficialmente su nuevo trabajo Términos & Condiciones. Con localidades agotadas en ambas fechas, el trío confirmó su gran momento artístico en un escenario cargado de historia para la banda.
A una década de su debut en ese mismo lugar, Juan Saieg, Gabriel "Cocó" Orozco y Lucca Beguerie Petrich ofrecieron un show que recorrió distintas etapas de su carrera, integrando pasado y presente en una propuesta sólida y dinámica. El repertorio funcionó como un viaje multisensorial, donde clásicos como "Plastilina" y "Pana" convivieron con canciones más recientes como "Acelerarme" y "Mañana".
La banda volvió a demostrar su capacidad para moverse entre la introspección y la explosión sonora, generando climas que mantuvieron al público en constante conexión. Momentos de gran sensibilidad, como la interpretación de "Rayo", contrastaron con pasajes de mayor intensidad electrónica como "Eso que llaman luz", llevando el show a su punto más alto.
El cierre llegó con una seguidilla contundente de "Laser 420", "Dando Vueltas" y "Deseo", coronando dos noches que reflejaron la evolución del grupo y su consolidación como una de las propuestas más relevantes de la escena nacional.
Tras este paso por Buenos Aires, Usted Señalemelo inicia una nueva etapa con una gira internacional que incluirá ciudades como Ciudad de México, Bogotá, Santiago, Londres, Madrid y París, además de su participación en el Lollapalooza Berlín.
En agosto, la banda regresará a la Argentina para llevar Términos & Condiciones a distintas ciudades del país, con fechas confirmadas en Córdoba, Santa Fe, Rosario, San Juan, Mendoza y Neuquén, consolidando así un año clave en su carrera.