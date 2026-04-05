Usted Señalemelo cerró sus noches en Niceto y se prepara para una gira nacional en agosto

Usted Señalemelo cerró con éxito sus dos presentaciones en el Niceto Club, donde presentó oficialmente su nuevo trabajo Términos & Condiciones. Con localidades agotadas en ambas fechas, el trío confirmó su gran momento artístico en un escenario cargado de historia para la banda.

Usted Señalemelo agotó dos funciones en el Niceto Club y reafirmó su gran presente en la escena nacional.

A una década de su debut en ese mismo lugar, Juan Saieg, Gabriel "Cocó" Orozco y Lucca Beguerie Petrich ofrecieron un show que recorrió distintas etapas de su carrera, integrando pasado y presente en una propuesta sólida y dinámica. El repertorio funcionó como un viaje multisensorial, donde clásicos como "Plastilina" y "Pana" convivieron con canciones más recientes como "Acelerarme" y "Mañana".

La banda volvió a demostrar su capacidad para moverse entre la introspección y la explosión sonora, generando climas que mantuvieron al público en constante conexión. Momentos de gran sensibilidad, como la interpretación de "Rayo", contrastaron con pasajes de mayor intensidad electrónica como "Eso que llaman luz", llevando el show a su punto más alto.

Tras su paso por Buenos Aires, Usted Señalemelo se prepara para una gira internacional y su regreso al país en agosto

El cierre llegó con una seguidilla contundente de "Laser 420", "Dando Vueltas" y "Deseo", coronando dos noches que reflejaron la evolución del grupo y su consolidación como una de las propuestas más relevantes de la escena nacional.

El trío presentó Términos & Condiciones con un show que combinó momentos íntimos y pasajes de alta intensidad sonora

Tras este paso por Buenos Aires, Usted Señalemelo inicia una nueva etapa con una gira internacional que incluirá ciudades como Ciudad de México, Bogotá, Santiago, Londres, Madrid y París, además de su participación en el Lollapalooza Berlín.

En agosto, la banda regresará a la Argentina para llevar Términos & Condiciones a distintas ciudades del país, con fechas confirmadas en Córdoba, Santa Fe, Rosario, San Juan, Mendoza y Neuquén, consolidando así un año clave en su carrera.