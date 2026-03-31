Usted Señalemelo anuncia gira por Argentina con "Términos & Condiciones"

Usted Señalemelo anuncia su esperada gira por Argentina con "Términos & Condiciones", una serie de shows que marcarán su regreso a los escenarios del país y el reencuentro con su público en un formato más cercano.

Luego de agotar en tiempo récord sus dos fechas en Niceto (31 de marzo y 1 de abril), la banda se prepara para recorrer distintas ciudades del país entre el 14 y el 22 de agosto, en una etapa nacional producida por DF Entertainment.

Usted Señalemelo anuncia su regreso al país con la gira "Términos & Condiciones"

El tour comenzará el 14 de agosto en Club Paraguay (Córdoba), seguirá el 15 en HUB (Santa Fe) y el 16 en Bioceres Arena (Rosario). Luego continuará el 19 en Hugo Espectáculos (San Juan), el 21 en el Auditorio Bustelo (Mendoza) y cerrará el 22 en Mood Live (Neuquén).

A tres años de la gira de "TRIPOLAR", este nuevo recorrido llega en un momento clave en la evolución del grupo, que con su cuarto álbum de estudio, "Términos & Condiciones", profundiza una búsqueda más electrónica y conceptual.

Producido junto a Rafa Arcaute y LAMADRID, el disco construye un universo sonoro donde conviven el pulso de la pista, la tensión y una sensibilidad que se despliega en capas, alejándose de estructuras previsibles. En ese camino, las canciones exploran los vínculos, el deseo y las contradicciones contemporáneas.

Tras agotar Niceto en tiempo récord, el trío apuesta por shows más íntimos y una conexión directa con su público

Esa propuesta encuentra en el vivo su máxima expresión. Con dirección creativa de Sofía Malamute, el trío apuesta por una estética depurada, monocromática y directa, priorizando la cercanía con el público y una experiencia sin distracciones.

Con más de una década de trayectoria, Usted Señalemelo se consolidó como una de las bandas más influyentes de la escena alternativa en español, manteniendo una constante evolución sin perder su identidad.

Las entradas para la gira "Términos & Condiciones" estarán disponibles a partir del 7 de abril a las 14 hs, a través de las ticketeras oficiales de cada ciudad.