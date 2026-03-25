Horarios de Rock en Baradero: Babasónicos, Rata Blanca, Las Pelotas y El Mató a un Policía Motorizado lideran la grilla 2026

La cuenta regresiva ya comenzó. Rock en Baradero anunció oficialmente los horarios de su edición 2026 y dejó todo listo para vivir un fin de semana a puro rock en el corazón de la provincia de Buenos Aires. El 3 y 4 de abril, el Anfiteatro Municipal volverá a convertirse en el epicentro de uno de los encuentros musicales más importantes del país.

Con los escenarios Pogo, Ritual y Del Parque funcionando en simultáneo, el festival ofrecerá una experiencia pensada para que el público pueda disfrutar al máximo cada show sin perderse ningún momento clave de la programación.

Rock en Baradero confirmó los horarios de sus tres escenarios para el 3 y 4 de abril

La primera jornada, el viernes 3 de abril, tendrá grandes cruces generacionales y una fuerte presencia de referentes del rock nacional. En el escenario Pogo se presentarán Las Pelotas, La Vela Puerca, Guasones y Kapanga como uno de los cierres de la noche.

El escenario Ritual reunirá propuestas de distintos estilos con shows de La Delio Valdez, Turf y Eruca Sativa, mientras que el escenario Del Parque contará con presentaciones de Los Espíritus y Dancing Mood, entre otros.

Con propuestas que van desde El Mató a un Policía Motorizado hasta La Delio Valdez, el festival promete dos jornadas intensas de música

El sábado 4 de abril mantendrá la intensidad con una grilla poderosa encabezada por Babasónicos, Rata Blanca y Peces Raros en el escenario Pogo.

En simultáneo, el Ritual vibrará con El Mató a un Policía Motorizado, El Kuelgue y Catupecu Machu, mientras que el escenario Del Parque tendrá como protagonistas a Los Pericos y Los Tabaleros.

Babasónicos, Rata Blanca y Las Pelotas serán algunos de los grandes protagonistas del fin de semana en el Anfiteatro Municipal

Con más de una década de historia, el festival reafirma su identidad como punto de encuentro de generaciones de artistas y público. La propuesta combina leyendas del rock argentino con nuevas expresiones musicales, además de sumar propuestas culturales y gastronómicas dentro de un predio especialmente acondicionado para vivir dos jornadas memorables.

La ciudad de Baradero volverá así a convertirse en sede de este ritual federal que invita a desconectarse del ritmo urbano, reencontrarse con amigos y celebrar la música en un entorno natural único junto al río.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través del sistema LivePass, con la posibilidad de adquirirlas en cuotas sin interés con Banco Provincia. La República del Rock está lista para flamear sus banderas una vez más.