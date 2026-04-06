Rock en Baradero reunió a más de 25 mil personas en un fin de semana histórico

La edición 2026 de Rock en Baradero volvió a confirmar su lugar como uno de los eventos más convocantes del calendario musical argentino. Con más de 25.000 personas y entradas completamente agotadas, el festival se vivió como una verdadera celebración colectiva del rock nacional.

Durante dos jornadas intensas, el público llegó desde distintos puntos del país para ser parte de este ritual que, desde hace más de una década, reúne a artistas consagrados y nuevas generaciones en un mismo escenario. Con tres espacios en simultáneo y más de 30 bandas, la música no dio respiro.

El escenario Pogo fue uno de los grandes protagonistas, con shows cargados de energía que hicieron vibrar al público desde el inicio. Bandas como La Vela Puerca, Las Pelotas, Guasones y Kapanga desplegaron sus clásicos en sets que multiplicaron el pogo a lo largo del predio.

Por su parte, el escenario Ritual ofreció momentos de gran conexión con el público, con presentaciones destacadas de Eruca Sativa, Turf y El Kuelgue, entre otros, que llevaron la intensidad desde la tarde hasta el cierre de cada jornada.

El escenario Del Parque también tuvo su cuota de protagonismo con propuestas diversas, donde se destacaron Dancing Mood, Los Espíritus y Los Pericos, aportando distintos matices a una grilla que celebró la amplitud del rock nacional.

El segundo día mantuvo la intensidad desde el comienzo, con momentos destacados como el debut de Florian y las presentaciones de Marilina Bertoldi y Rata Blanca, que reafirmaron su peso dentro de la escena.

También se vivieron grandes momentos en el escenario Ritual con shows de El Mató a un Policía Motorizado, Indios y El Zar, generando una comunión total con el público que acompañó cada canción.

El cierre estuvo a la altura de un festival que ya es tradición: miles de personas unidas por la música, el pogo y la emoción de compartir un fin de semana único. Así, Rock en Baradero volvió a dejar en claro que el rock argentino sigue más vivo que nunca.