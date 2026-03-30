Tiago PZK, Yami Safdie, Rodrigo Tapari y Los Totora le ponen música a la despedida de la Selección Argentina en La Bombonera

La Selección Argentina se prepara para vivir una noche especial este martes en La Bombonera, cuando enfrente a Zambia en su despedida del país antes del Mundial 2026. Pero además del fútbol, la jornada tendrá un fuerte protagonismo musical con una grilla de artistas que convertirán el evento en un verdadero festival.

Entre los nombres confirmados aparecen Tiago PZK, Yami Safdie y Fran, quienes estarán a cargo de la previa del encuentro, aportando distintas sonoridades que van desde el pop urbano hasta el rock nacional.

Por su parte, el cierre de la jornada tras el partido estará en manos de Rodrigo Tapari y Los Totora, que prometen levantar al público con su energía festiva. Además, desde la AFA adelantaron que habrá más artistas sorpresa que se confirmarán en los próximos días.

Tiago PZK, Yami Safdie y Fran de Cruzando el Charco serán parte de la previa musical en La Bombonera

El evento también contará con un mega show de fuegos artificiales, completando una experiencia pensada para despedir a la Albiceleste junto a su gente en un clima de celebración.

Este tipo de propuestas ya tuvo un antecedente en el último amistoso frente a Mauritania, donde figuras como Pablito Lescano con Damas Gratis y Hernán Coronel de Mala Fama fueron los encargados de musicalizar la jornada.

Con el equipo dirigido por Lionel Scaloni listo para cerrar esta etapa en el país, la noche del martes promete ser una combinación de fútbol, música y emoción, con artistas de primer nivel acompañando a la Selección en un momento clave de cara al próximo desafío mundialista.

Rodrigo Tapari y Los Totora estarán a cargo del cierre tras el partido ante Zambia

Las entradas ya se encuentran a la venta de manera online a través de Deportick, con distintas ubicaciones y precios, y se espera un estadio colmado para una despedida que tendrá todos los condimentos de una gran fiesta argentina.