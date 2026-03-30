Bombazo de Lionel Scaloni en la conferencia de prensa: ya entregó la lista de 55 de Argentina rumbo al Mundial 2026

Lionel Scaloni habló una conferencia de prensa y dio definiciones del equipo de la Selección Argentina que enfrentará a Zambia en La Bombonera y lo que será el cierre de la preparación tras la pobre victoria ante Mauritania con goles de Enzo Fernández y Nicolás Paz.

El entrenador del campeón del mundo sorprendió al asegurar que ya le dio la lista de 55 futbolistas a la AFA para que se lo pase a la FIFA rumbo al Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Además, aseguró que Lionel Messi será titular ante Zambia en La Bombonera y que analizará el rendimiento de los futbolistas, ya que en caso de repetirse lo de Mauritania tomará decisiones, aunque aclaró que considera que fue solo un partido malo.

La titularidad de Messi vs. Zambia



¡MESSI TITULAR ANTE ZAMBIA! Lionel Scaloni confirmó que Leo irá desde el arranque en el segundo amistoso de la Selección Argentina. pic.twitter.com/hGykV9I7xS March 30, 2026

La autocrítica de Enzo Fernández y Dibu Martínez

"EL PARTIDO CON MAURITANIA FUE UN ACCIDENTE QUE NO SE PUEDE REPETIR"



Lionel Scaloni y el rendimiento de la Selección en el último amistoso. pic.twitter.com/x0OHmWhnFZ — TyC Sports (@TyCSports) March 30, 2026

Su continuidad en la Selección Argentina



Sobre la lista de 55 de la Argentina rumbo al Mundial 2026

Cuál es el foco para el armado de la lista del Mundial



El análisis del tiempo hasta la Copa del Mundo

"Una vez que se van de acá, será el rendimiento en sus clubes. Nosotros los conocemos, los datos que juntamos. Tampoco quiere hacer hincapié en esto, ellos juegan cosas muy importantes, cuando llegue el momento, todos sabemos lo que significa. Yo he vivido esa situación y es compleja. No voy a meterles esa presión. Los que llevan tiempo con nosotros tienen esa ventaja, pero eso lo tenés que sostener. Tiene que haber un mínimo de rendimiento. Por eso lo de Mauritania no se puede repetir. Y si se repite, evaluaremos a nivel individual y del equipo".

La logística para la lista final

"No habrá mucho margen. Porque jugaríamos un amistoso los primeros días de junio. Hay que darles unos días de descanso y ahí estaríamos a una semana. Vamos a dar los 26 y si pasa algo, veremos. En estos meses, se intenta estar cerca de ellos y seguir su rendimiento. Es difícil, sabemos que la cabeza juega un rol importante. Por suerte ya lo pasamos. Acá, lo más importante, es que lleguen bien de resto físico. Lo futbolístico, lo vamos a encontrar. Pero lo otro es lo más importante, es relevante, y eso es que ellos lleguen bien y un poco de suerte".

Seguimiento de los rivales y la chance de ver Otamendi

La mirada de Scaloni sobre el presente de Messi



"Lo importante es que venga y lo disfrute. Si él lo desea. Que disfrute si es el último. No hay otra palabra, porque cuando dejas de jugar, esas cosas que no tenés más, son momentos inolvidables. Lo que tengo para decirle es que lo disfrute. Que lo tome como tal. Se ganó el derecho de decidir y no va con la presión de tenerlo que ganar. No es sólo de nosotros que lo queremos ver. Todo el mundo quiere verlo jugar y eso es lo que deseamos".





Cómo vive la previa en el cuerpo técnico

Pruebas antes de la Copa del Mundo

La chance de los juveniles en la Copa del Mundo

La probable formación de Argentina vs. Zambia

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Gianluca Prestianni, José Manuel López y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni

La probable formación de Zambia vs. Argentina

Lawrence Mwansa; Benedict Banda, Frankie Musonda, Stoppila Sunzu, Dominic Chanda; Kelvin Kapumbu, Emmanuel Banda; Fashion Sakala, Kings Kangwa, Lameck Banda; Patson Daka. DT: George Lwandamina

Cómo ver Argentina vs. Zambia en vivo por TV y ONLINE

El partido amistoso por fecha FIFA entre la Selección Argentina y Zambia serán televisados por Telefe y DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas de streaming de Flow, DGO, Mi Telefe, Telecentro Play.