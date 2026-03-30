Bombazo de Lionel Scaloni en la conferencia de prensa: ya entregó la lista de 55 de Argentina rumbo al Mundial 2026
Lionel Scaloni habló con los medios de prensa en la previa del duelo de mañana de la Selección Argentina ante Zambia, el último en el país en la previa del Mundial 2026. Lionel Messi será titular y anticipó que ya entregó la lista de 55.
Lionel Scaloni habló una conferencia de prensa y dio definiciones del equipo de la Selección Argentina que enfrentará a Zambia en La Bombonera y lo que será el cierre de la preparación tras la pobre victoria ante Mauritania con goles de Enzo Fernández y Nicolás Paz.
El entrenador del campeón del mundo sorprendió al asegurar que ya le dio la lista de 55 futbolistas a la AFA para que se lo pase a la FIFA rumbo al Mundial 2026, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.
Además, aseguró que Lionel Messi será titular ante Zambia en La Bombonera y que analizará el rendimiento de los futbolistas, ya que en caso de repetirse lo de Mauritania tomará decisiones, aunque aclaró que considera que fue solo un partido malo.
La titularidad de Messi vs. Zambia
"Va a ir desde el inicio. Y con respecto a los cambios, quería darle a Julián un poco de descanso. Nico González que venía de una lesión. Siempre nuestra idea es jugar con dos delanteros. No fue algo que quisiéramos hacer, pero esa fue la idea".
La autocrítica de Enzo Fernández y Dibu Martínez"
"Es una buena señal que ellos crean que el partido no fue bueno. Es una señal que el equipo siempre compite, y fue lo que no hicimos el otro día. Además de jugar bien, ellos son inteligentes. Y cuando eso no pasa, ellos se dan cuenta. Espero que haya sido sólo ese partido y que el equipo muestre la cara que todos conocemos".
Su continuidad en la Selección Argentina
"Estoy acá, más que eso, difícil. Los tiempos no son importantes. Se que algún día, cuando no esté, me arrepentiré. Es un lugar único. Es espectacular estar acá. Se verá si llegamos o no a un acuerdo. No es importante hablar de eso ahora".
Sobre la lista de 55 de la Argentina rumbo al Mundial 2026"La lista de 55 ya se la pasamos a la AFA. Y en la de 26, estamos pasados. Habrá que ver por rendimiento. El partido del otro día pudo haber sido una alerta. Después se decidirá al final. Lo que tiene que pagar es el equipo y, en base a eso, tomaremos decisiones. Lo tengo claro, pero si los rendimiento no son los adecuados, tomaremos medidas"
Cuál es el foco para el armado de la lista del Mundial
"Nos enfocamos en no perder la identidad. El jugador que viene con su tiempo, nos fortalezca. La forma es diferente, desde noviembre no nos veíamos. Buscamos siempre mantener o mejorar lo que ya hicimos. En eso estamos. Si los jugadores que ya estuvieron no mejoran, sabremos lo que hacer. Buscamos lo más cercano a la perfección".
El análisis del tiempo hasta la Copa del Mundo
"Una vez que se van de acá, será el rendimiento en sus clubes. Nosotros los conocemos, los datos que juntamos. Tampoco quiere hacer hincapié en esto, ellos juegan cosas muy importantes, cuando llegue el momento, todos sabemos lo que significa. Yo he vivido esa situación y es compleja. No voy a meterles esa presión. Los que llevan tiempo con nosotros tienen esa ventaja, pero eso lo tenés que sostener. Tiene que haber un mínimo de rendimiento. Por eso lo de Mauritania no se puede repetir. Y si se repite, evaluaremos a nivel individual y del equipo".
La logística para la lista final
"No habrá mucho margen. Porque jugaríamos un amistoso los primeros días de junio. Hay que darles unos días de descanso y ahí estaríamos a una semana. Vamos a dar los 26 y si pasa algo, veremos. En estos meses, se intenta estar cerca de ellos y seguir su rendimiento. Es difícil, sabemos que la cabeza juega un rol importante. Por suerte ya lo pasamos. Acá, lo más importante, es que lleguen bien de resto físico. Lo futbolístico, lo vamos a encontrar. Pero lo otro es lo más importante, es relevante, y eso es que ellos lleguen bien y un poco de suerte".
Seguimiento de los rivales y la chance de ver Otamendi"Vimos a Austria y Argelia. Son rivales difíciles. Es la realidad, ya tendremos tiempo de hablar. Y sobre Otamendi, tenía molestia en un nervio. No lo tenemos que ver mucho a él, si está bien, merece jugar su último partido acá. A nosotros nos ha dado tanto. Mantiene una regularidad y si está en condiciones, jugará".
La mirada de Scaloni sobre el presente de Messi
"Lo importante es que venga y lo disfrute. Si él lo desea. Que disfrute si es el último. No hay otra palabra, porque cuando dejas de jugar, esas cosas que no tenés más, son momentos inolvidables. Lo que tengo para decirle es que lo disfrute. Que lo tome como tal. Se ganó el derecho de decidir y no va con la presión de tenerlo que ganar. No es sólo de nosotros que lo queremos ver. Todo el mundo quiere verlo jugar y eso es lo que deseamos".
Cómo vive la previa en el cuerpo técnico
"Estamos menos ansiosos. Más alertas de que puedan pasar cosas ajenas y no nos afectaría tanto como en la lista anterior. Esto es más típico que en Qatar, que fue a fin de año. Ahora estamos más tranquilos porque todo lleva más su curso. Una vez que das la lista, vas con el objetivo de empezar el Mundial".
Pruebas antes de la Copa del Mundo
"La idea es jugar dos amistosos antes del Mundial y Serbia puede ser uno de ellos".
La chance de los juveniles en la Copa del Mundo
"Todos pueden ir al Mundial. La edad no es importante. No es un problema si debutan o no. Si están acá, tienen chances de viajar"
La probable formación de Argentina vs. Zambia
Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco; Gianluca Prestianni, José Manuel López y Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni
La probable formación de Zambia vs. Argentina
Lawrence Mwansa; Benedict Banda, Frankie Musonda, Stoppila Sunzu, Dominic Chanda; Kelvin Kapumbu, Emmanuel Banda; Fashion Sakala, Kings Kangwa, Lameck Banda; Patson Daka. DT: George Lwandamina
Cómo ver Argentina vs. Zambia en vivo por TV y ONLINE
El partido amistoso por fecha FIFA entre la Selección Argentina y Zambia serán televisados por Telefe y DSports. Además, vas a poder disfrutarlo en vivo online por las plataformas de streaming de Flow, DGO, Mi Telefe, Telecentro Play.