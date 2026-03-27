Yami Safdie y Alejandro Sanz presentan "Cuéntame", una colaboración que nació del destino

Yami Safdie presenta "Cuéntame", su nuevo single junto a Alejandro Sanz, en una colaboración que combina sensibilidad, emoción y una historia tan inesperada como genuina.

El origen de la canción se remonta a los Premios Lo Nuestro, donde Yami decidió acercarse personalmente al artista español, compartirle su música y apostar por una oportunidad que terminaría marcando un antes y un después en su carrera. Días después, Sanz respondió con entusiasmo y no solo elogió la canción, sino que decidió sumarse al proyecto grabando sus voces y respetando la esencia original del tema.

La conexión entre ambos no quedó solo en el estudio. Tiempo más tarde, compartieron escenario en Argentina, donde consolidaron su vínculo artístico y grabaron el videoclip oficial, apostando por una narrativa íntima que acompaña el espíritu de la canción.

Yami Safdie y Alejandro Sanz unen sus voces en "Cuéntame"

"Cuéntame" se presenta como una oda al amor en su forma más pura: una pieza cargada de emoción, con una letra conmovedora y melodías que invitan a cantar y sentir. El lanzamiento no solo reafirma el crecimiento de Yami Safdie dentro de la escena latina, sino que también demuestra la vigencia y generosidad artística de Alejandro Sanz.

En sus redes sociales, la cantante expresó su emoción por este encuentro: "Es un honor y un orgullo compartir esta canción con vos Ale. Gracias por tu magia y generosidad". Por su parte, Sanz respondió con humor y cercanía: "Me enseñaste a cebar mate. Ya con eso...".

"Cuéntame" será además el primer adelanto de "Querida Yo Deluxe", el próximo proyecto de la artista, que acompañará su primera gira internacional, la QUERIDA YO WORLD TOUR, con fechas confirmadas en Latinoamérica y Europa.

Así, lo que comenzó como un gesto de valentía se transforma hoy en una de las colaboraciones más emotivas del año.

Mirá el nuevo videoclip de Yami Safdie junto a Alejandro Sanz "Cuéntame"