Alejandro Sanz emocionó a más de 70 mil personas en dos noches sold out en el Campo Argentino de Polo

El reencuentro de Alejandro Sanz con el público argentino volvió a convertirse en una verdadera celebración. El artista madrileño fue ovacionado por más de 70 mil personas en dos noches completamente sold out en el Campo Argentino de Polo, escenario que estrenó un nuevo formato para grandes espectáculos internacionales.

El artista español repasó más de tres décadas de música en Buenos Aires con un show de alto impacto visual y sonoro

Con una puesta de nivel internacional, una banda extraordinaria y un despliegue técnico imponente, el cantante ofreció dos conciertos de más de dos horas que recorrieron su discografía de más de tres décadas, combinando clásicos inolvidables con material reciente de su gira "¿Y Ahora Qué?".

La noche comenzó con los acordes de "Desde cuándo", que desataron los primeros gritos del público. Desde ese momento, la conexión entre Sanz y sus seguidores marcó el pulso del show, con un artista cercano, cómplice y profundamente emotivo sobre el escenario.

El primer bloque del concierto incluyó canciones como "Capitán Tapón", "Por bandera", "Bésame", "A la primera persona" y la infaltable "Mi soledad y yo", que fue cantada de principio a fin por miles de voces.

Uno de los momentos más especiales de la primera noche llegó con la aparición de Yami Safdie, quien se sumó al escenario para interpretar junto a Sanz su reciente colaboración "Cuéntame". En un formato íntimo con living y mate incluido, ambos artistas compartieron un pasaje cálido y cercano que unió generaciones y estilos.

Yami Safdie se sumó al show de Alejandro Sanz para interpretar "Cuéntame"

A lo largo de las dos fechas tampoco faltaron los grandes clásicos que marcaron la carrera del artista. "Quisiera ser", "Amiga mía", "Deja que te bese", "Cuando nadie me ve" y "No me siento bien" fueron algunos de los temas que el público coreó con emoción.

La noche también tuvo momentos de mayor intimidad, con Sanz solo al piano interpretando delicadas versiones de "Lo ves" y "Las guapas", demostrando una vez más la sensibilidad que lo convirtió en uno de los compositores más influyentes de la música en español.

El artista madrileño fue ovacionado por más de 70 mil personas en dos noches

Hacia el final del concierto llegaron otros clásicos como "El alma al aire", "Mi marciana", "No es lo mismo", "Y si fuera ella" y "Aquello que me diste", preparando el terreno para una despedida explosiva.

El cierre llegó con "Corazón partío", uno de los himnos más celebrados de su repertorio, que hizo estallar al Campo Argentino de Polo en una despedida cargada de emoción.

Alejandro Sanz emocionó a más de 70 mil personas en el Campo Argentino de Polo

Más allá del repertorio, la producción del espectáculo fue uno de los puntos más destacados de la gira. La puesta incluyó pantallas cóncavas de más de 300 metros cuadrados, cámaras de última generación y efectos visuales diseñados para generar una experiencia inmersiva desde cualquier sector del recinto.

Para lograrlo, el show contó con un equipo de producción integrado por más de 100 personas, combinando el staff internacional del artista con técnicos y profesionales locales.

Alejandro Sanz brindó un show memorable de más de dos horas, acompañado de 8 músicos en escena y un set de canciones emblemáticas

La visita de Alejandro Sanz a la Argentina forma parte de una gira que recorrerá 45 ciudades en 8 países, y que continuará en el país con presentaciones en Rosario -también con entradas agotadas- y un próximo show en el Estadio Mario Alberto Kempes.

Una vez más, el cantante español reafirmó el vínculo especial que mantiene con el público argentino, un lazo que se renueva en cada visita y que convierte cada concierto en un ritual compartido entre generaciones.