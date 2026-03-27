Así es "Qué ganas de comerte": Maria Becerra vuelve al reggaetón junto a Lucky Brown y Jere Klein

Maria Becerra lanza "Qué ganas de comerte", su nuevo single junto a Lucky Brown y Jere Klein, dos de los nombres más fuertes del reggaetón chileno. Con esta colaboración, la artista vuelve a conectar con la esencia del género urbano que marcó sus inicios.

La canción, producida por el ecuatoriano Xross, logra una fusión sólida entre las tres voces, construyendo un clima que combina sensualidad, ritmo y una impronta contemporánea.

María Becerra vuelve al reggaetón con "Qué ganas de comerte", junto a Lucky Brown y Jere Klein

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dirigido por Valentín Herrero y filmado en Chile, donde los artistas se muestran en escenarios imponentes como un yate, un helicóptero y distintas locaciones que refuerzan la estética del tema.

Este estreno encuentra a Maria Becerra en un momento clave de su carrera. Tras el lanzamiento de su álbum "Quimera", que presentó con dos shows 360° completamente agotados en el Estadio River Plate, continúa consolidándose como una de las figuras más importantes de la música latina.

Con millones de oyentes mensuales y un impacto global en constante crecimiento, la artista viene de un año cargado de hitos: desde su participación en eventos internacionales como el Festival de Viña del Mar hasta su debut en Coachella, además de una seguidilla de lanzamientos que ampliaron su universo artístico.

El videoclip fue rodado en Chile y muestra a los artistas en escenarios impactantes como un yate y un helicóptero

En paralelo, Maria Becerra se prepara para anunciar las fechas de su QUIMERA TOUR, con el que recorrerá distintos países de Latinoamérica y España, reafirmando su proyección internacional.

Con "Qué ganas de comerte", la cantante no solo retoma el reggaetón, sino que reafirma su versatilidad y su capacidad de seguir marcando el pulso de la escena urbana actual.

Mirá el nuevo videoclip de Maria Becerra "Qué Ganas de Comerte" junto a Lucky Brown y Jere Klein