Emilia Mernes rompió el silencio tras la polémica con Tini Stoessel y Maria Becerra: "Estoy muy angustiada y asustada"

Emilia Mernes decidió romper el silencio luego de varios días de quedar en el centro de una fuerte polémica que la vincula con Tini Stoessel y Maria Becerra.

A través de su cuenta de Instagram, la cantante publicó un descargo en el que se mostró visiblemente afectada por la situación. "Estoy muy angustiada y asustada", expresó, dejando en claro el impacto emocional que le generó la repercusión mediática y en redes sociales.

En su mensaje, la artista también buscó poner paños fríos al conflicto y aclarar que cualquier diferencia con sus colegas ya fue tratada en privado. "Las diferencias que haya tenido con mis colegas las hablé ya en su momento", sostuvo, intentando desactivar las especulaciones que crecieron en los últimos días.

Emilia Mernes: "Estoy muy angustiada y asustada"

El escándalo tomó fuerza en redes sociales, donde los seguidores comenzaron a señalar posibles tensiones entre las tres figuras del pop argentino, alimentando versiones de una interna que rápidamente se volvió viral.

En medio de este contexto, su pareja, Duki, decidió salir a apoyarla públicamente con un mensaje cargado de amor y defensa. "Te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino, gracias por quererme bien y sano", escribió en sus historias de Instagram.

Además, el artista remarcó el vínculo que los une: "Gracias por darme y enseñarme lo que es un hogar, y el significado de ser compañero. Que todos hablen, opinen y digan lo que quieran sin saber. Nosotros seguimos acá viviendo la vida que soñamos y elegimos".

Duki: "Te amo con el alma, gracias por haber aparecido en mi camino"

Por último, Duki cerró con una frase contundente: "Ojalá todos supieran lo buena mujer que sos, ojalá todos tuvieran la suerte de tener a una compañera como vos a su lado".

Por ahora, ni Tini Stoessel ni María Becerra se pronunciaron directamente sobre este episodio, mientras la situación sigue generando repercusión en redes sociales.