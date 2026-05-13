Emilia Mernes se posicionó sobre la Marcha Federal Universitaria: "La educación no debería ser un privilegio..."

Este martes 12 de mayo se llevó adelante la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei como presidente. En los días previos, distintas figuras del espectáculo convocaron a la movilización y artistas como Joaquín Furriel incluso dijeron presente en Plaza de Mayo. En ese contexto, Emilia Mernes sorprendió al posicionarse sobre el reclamo impulsado por estudiantes y docentes universitarios.

La cantante, que suele mantenerse al margen de temas políticos o sociales, utilizó sus redes sociales para compartir un fragmento del canal de streaming Olga en el que Marti Benza realizó una encendida defensa de la educación pública superior.

"La educación es un derecho. La educación no debería ser, bajo ningún punto de vista, un privilegio", se escucha decir a la influencer al comienzo del video difundido por Emilia. Luego, la influencer profundizó sobre la delicada situación que atraviesan actualmente las universidades nacionales y el impacto del ajuste presupuestario.

"Lamentablemente hay un montón de docentes, sobre todo en el último tiempo, que no llegan a fin de mes, que tienen que tener tres laburos, y es insostenible. No podemos dejar que los docentes no puedan dar clases", expresó Benza durante su intervención en Olga, en referencia a los bajos salarios y la crisis que afecta al sector educativo.

El posteo de Emilia Mernes sobre la Marcha Federal Universitaria. (Foto. Instagram/ @emiliamernes).

Además, la streamer remarcó la importancia de defender el acceso a la universidad pública en Argentina. "No podemos dejar que rompan una de las pocas cosas que todavía le permiten a alguien poder soñar con un futuro para su vida y de sus familias", sostuvo.

Así, Emilia decidió amplificar ese mensaje en medio de una jornada marcada por los reclamos contra el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, los conflictos salariales y los recortes presupuestarios denunciados por estudiantes, docentes e investigadores.