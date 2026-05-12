Marcelo Tinelli prepara su regreso a los medios con un nuevo stream: todos los detalles

Mientras avanza en su relación con Rossana Almeyda, Marcelo Tinelli sigue con los preparativos para su nuevo programa de stream tras su paso por el canal "Carnaval". El nuevo ciclo estará dedicado al Mundial 2026, el evento deportivo del año, que inicia el jueves 11 de junio.

Según La Pavada de Diario Crónica, es una noticia que sacude al mundo del espectáculo, ya que el conductor vuelve a sus orígenes y se instalará en Miami, en la zona de South Beach, para ser cronista y realizar un streaming diario a las 21. Tal vez con el deporte logre posicionarse nuevamente como un número uno.

En el ciclo "Ya fue todo"(Jotax Digital), Alejandro Costelo dio detalles acerca de cómo será el nuevo programa de Marcelo Tinelli. En principio, se sabe que el conductor del "Bailando" podrá ser visto en Infobae, que los episodios se emitirán día por medio con una duración de más de una hora y que la fecha de estreno será el 10 de junio, un día antes del arranque del Mundial. "Va a ir los lunes, miércoles, viernes y domingo a las 21", puntualizó Costelo.

En cuanto a los acompañantes de Marcelo Tinelli, se espera que sean grandes figuras del deporte nacional y no solo del fútbol. "Va a estar con Martín Palermo y con Juan Martín del Potro", resaltó el periodista, quien deslizó un posible invitado bomba: "El domingo a la noche será después del partido. Supongo que va a invitar a Lionel Messi".