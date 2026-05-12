Aseguran que Pampita tuvo un polémico gesto con Martín Pepa tras su separación: "Lo insultó..."

Semanas atrás se conoció la noticia de la separación entre Pampita y Martín Pepa. Aunque en un primer momento trascendió que la decisión habría sido tomada de común acuerdo, luego comenzaron a circular versiones que apuntaban a que el polista habría sido quien dejó a la modelo. En medio del gran revuelo, se filtraron impactantes detalles sobre cómo habría sido la ruptura.

Este lunes, al aire de "SQP" (América TV), Yanina Latorre reveló que habló con personas cercanas al entorno del deportista y recibió fuertes comentarios sobre la actitud que habría tenido la ex de Roberto García Moritán tras la separación.

"Terminaron a los corchazos. Ella lo torturó por teléfono y con mensajes. Él se la sacó de encima. La familia está feliz. Ya está en Londres y la familia festeja la separación", leyó la conductora al aire sobre la versión que le hicieron llegar allegados a Pepa.

Además, Yanina reveló algunos de los supuestos mensajes que Pampita le habría enviado a su ex intentando recomponer la relación. "Que se iba a arrepentir, que no la deje, que lo intenten", detalló. Luego agregó: "Le mendigó por teléfono y él todo el tiempo con un rotundo no".

Pampita y Martín Pepa habían comenzado a salir a fines de 2023.

Según Latorre, la modelo no habría querido hacer pública la ruptura porque mantenía expectativas de reconciliación. "Ella no aceptaba la separación. Él le contó a sus amigos. La palabra es así ‘lo torturó con el teléfono, llamados, mensajes y audios'. Le dijo de todo. A ella se le soltó la cadena y lo insultó de arriba abajo", aseguró.

Mientras tanto, el entorno de Martín habría celebrado el final del vínculo. "Está en Londres, no tiene a nadie fijo, pero ya salió con una chica que conocía de antes de Carolina", sostuvo la presentadora de América TV.

Hacia el final, Latorre lanzó una versión todavía más contundente. "Yo le pregunté a un amigo de Martín en común y me dijo que ella es insoportable, que le quemó la cabeza y que él la dejó", cerró.