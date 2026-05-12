Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe tienen una escena hot en "Secreto en la montaña": uno de ellos se desnuda

Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe sorprendieron cuando se confirmó su participación como protagonistas de "Secreto en la montaña", la adaptación teatral del clásico film que protagonizaron Heath Ledger y Jake Gyllenhaal. Si bien para Benjamín significó salir de su zona de confort, es verdad que ambos tomaron un gran desafío al aceptar ser parte de la puesta que se estrenó con gran éxito, especialmente por una escena hot en la obra en la que uno de ellos se desnuda.

Según La Pavada de Diario Crónica, Benjamín Vicuña y Esteban Lamothe disfrutan en el Multiteatro actuar en la obra "Secreto en la montaña" bajo la dirección de Javier Daulte. La trama sigue la historia de Jack Twist (Vicuña) y Ennis del Mar (Lamothe), dos jóvenes vaqueros que se conocen en 1963 y se enamoran. Uno de ellos queda desnudo en escena, un momento que los directores justifican como parte del drama crudo y realista que plantea la historia de amor prohibido.

La semana pasada, ambos asumieron el riesgo más grande de su carrera. La obra, que se estrenó el 7 de mayo en el Multiteatro Comafi, tuvo funciones para amigos antes de abrir al público. Adrián Suar, coproductor con Joaco y Bautista Laviaguerre, empujó fuerte el proyecto porque viene trabajando mucho con Vicuña.

Los nervios anduvieron a flor de piel. La comparación con la película es un peso enorme: las actuaciones de Ledger y Gyllenhaal quedaron como íconos culturales. Además, algunos críticos dijeron que ambos actores quedan "demasiado grandes" para personajes de veinte años. Pero ellos se la jugaron igual.

El elenco se completa con Laura Paredes y Roberto Castro. La adaptación, de Marcos Carnevale, respeta el cuento original de Annie Proulx. Vicuña describió la obra como un material exigente que incluye "el chape más fuerte" de su carrera. Para dos galanes asociados siempre con personajes de seductores en la tele, este drama profundo es un giro audaz. El Multiteatro es testigo de la apuesta. El público, juez. Y ellos, entregados hasta las últimas consecuencias, con uno desnudo y los dos emocionados hasta el tuétano.