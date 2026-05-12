La ex de Pablo Lescano hizo un extraño posteo tras su separación y los rumores de infidelidad: "Somos todas las decisiones que tomamos..."

Semanas atrás sorprendió la noticia de la separación entre Pablo Lescano y Cecilia Calafell tras más de 20 años juntos. La ruptura no solo generó repercusión entre sus fanáticos, sino que además desató versiones de supuestas infidelidades. En medio del revuelo, la madre de Tomás y Mara llamó la atención con un extraño mensaje en redes sociales que muchos interpretaron como una indirecta para el líder de Damas Gratis.

En las últimas horas, Cecilia utilizó sus historias de Instagram para compartir una breve pero contundente frase que rápidamente encendió las especulaciones entre sus seguidores. "Fan de lo real y lo leal", escribió, dejando abierta la puerta a múltiples interpretaciones en medio del escándalo mediático que rodea al cantante, quien recientemente se reconcilió con su hermana Romina.

Luego, profundizó aún más con una extensa reflexión vinculada a las decisiones personales y a la importancia de aceptar la realidad, incluso cuando duele. "No solo somos eso que nos contamos. A veces nos podemos estar contando una historia diferente a la real... la realidad puede ser dura", expresó.

Además, dejó una frase que generó grandes repercusiones en redes. "Somos todas las decisiones que tomamos", sostuvo Calafell en medio del descargo que rápidamente se viralizó entre los fanáticos de Pablo Lescano.

La publicación continuó con un mensaje centrado en la autenticidad y la lealtad hacia sus afectos más cercanos. "Somos todas las elecciones que hicimos y, aunque a veces no sea lo que quisieras contarte, es lo real y lo que nos trajo hasta acá", escribió.

Hacia el final del posteo, Calafell compartió palabras que muchos tomaron como una indirecta directa hacia el cantante de cumbia villera. "Siempre eligiendo ser real y leal a mí y a los míos", concluyó.