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FARÁNDULA

Pablo y Romina Lescano se reconciliaron en un show: "Los hermanos sean unidos"

Tras un largo tiempo distanciados, el líder de Damas Gratis y la cantante se subieron juntos al escenario, causando una revolución en sus fanáticos, que no esperaban este reencuentro. ¡Mirá el video!

Una noticia inesperada ocurrió en el mundo de la cumbia villera: Pablo Lescano y su hermana, Romina, se reconciliaron después de mucho tiempo distanciados. La cantante y exintegrante de Damas Gratis se subió al escenario junto a su hermano y El Pepo, causando una revolución en los fanáticos que no esperaban este reencuentro.

Un momento emotivo se generó en medio de un show, cuando Romi se asomó al escenario para cantar con El Pepo y Pablo Lescano. Fue después de casi cinco años de su salida de Damas Gratis por diferencias irreconciliables con el artista.

Romina Lescano se volvió a subir a un escenario a casi seis años de su salida de Damas Gratis.(Instagram/@pepo_cumbia_peeposa).
Romina Lescano se volvió a subir a un escenario a casi seis años de su salida de Damas Gratis.(Instagram/@pepo_cumbia_peeposa).

"Papá, Romi Lescano, fuerte el aplauso. Como en los verdaderos viejos tiempos", anunció El Pepo, mientras Pablo sonreía a un costado con el teclado. "Los hermanos sean unidos", escribió el autor de "Cumbia Peposa" a modo de título del video, que superó los 83 mil "me gusta" en redes sociales.

En 2021, Romina Lescano dejó de ser la voz femenina de Damas Gratis. Según explicó, los motivos se debieron a que "no se sentía cómoda" y que pensaba "haber cumplido un ciclo" con el grupo de cumbia villera. "Él no aceptó que yo me quiera ir y ahí se mezcló un poco el tema familia", reveló en una entrevista que le concedió a Jotax Digital en junio del año pasado.

Sin embargo, en aquel momento también dejó en claro su angustia por el quiebre de la relación: "Extraño a mi hermano. Pablo de ‘Damas Gratis' es un personaje; Pablo es mi hermano".

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