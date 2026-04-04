Pablo Lescano hizo una dura reflexión sobre su nuevo rol como abuelo: "Me costó mucho..."

"Otro día perdido" arrancó su segunda temporada con todo. Entre grandes invitados, como Luisana Lopilato, que contó qué les prohíbe ver a sus hijos, el ciclo se fue contento en su debut el lunes 30 de marzo con buen rating. Con esos resultados, decidieron no descansar en Semana Santa y siguen en busca de más buenos programas, como el que salió al aire con Pablo Lescano como invitado. El líder de Damas Gratis se confesó en una entrevista íntima y habló por primera vez de su rol como abuelo, tras el nacimiento del bebé de su hija Bianca, de 24 años.

Durante su charla con Mario Pergolini en "Otro día perdido" por Eltrece, el cumbiero reveló que convertirse en abuelo fue algo inesperado. Confesó el impacto que este cambio generó en su día a día y explicó que el nacimiento de su nieto lo llevó a evaluar el paso del tiempo. Entre risas y comentarios sinceros, describió que al principio le costó asumir el nuevo rol y que solo con el correr de los meses lo fue aceptando.

"Tengo un nietito, soy abuelo", declaró Lescano y repitió entre risas "me quiero matar", provocando la sorpresa de Pergolini en el programa. El líder de Damas Gratis mencionó a sus hijos Tommy, Brian y Bianca, además de saludar a Marita, la menor del grupo, y a Ceci, su pareja, mostrando el entramado afectivo que lo sostiene. Al referirse a la llegada de su nieto, el músico relató con honestidad: "A lo primero me costó mucho".

Admitió que al principio la noticia le resultó difícil de aceptar y que comprender el paso del tiempo trae consigo sensaciones encontradas. "Y ahora como que ya lo estoy asimilando", expresó Lescano. Reconoció que el nieto estaba por cumplir un año y evidenció la ternura que le genera la situación: "Tengo que comprar un regalo". El tiempo y las emociones fueron protagonistas en la charla.

El músico evocó una frase que usó Carlos Salvador Bilardo sobre el título de una canción de Julio Iglesias para ilustrar cómo percibió el paso rápido de los años: "Me olvidé de vivir". Este sentimiento se reiteró en varias ocasiones como una forma de resumir la transformación personal que atravesó en su vida familiar. "Rapidísimo", respondió cuando le preguntaron por la sensación de que los años pasaron volando.

Con frases contundentes, Pablo Lescano describió que la llegada del primer nieto lo llevó a reencontrarse con emociones que no esperaba. Frente a la idea de dramatizar su sentir, Lescano contestó con espontaneidad: "No, perro". Y cerró con la frase que define su actitud ante la vida: "ATR, perro". Así, entre bromas, anécdotas familiares y muestras de autoironía, el cumbiero demostró que hasta los más duros se ablandan cuando la familia toca el corazón.