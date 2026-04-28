Pablo Lescano y Cecilia Calafell se separaron tras 20 años y estalló el escándalo: "Muchos amoríos..."

El universo del espectáculo quedó en llamas tras confirmarse la separación de una de las parejas más icónicas de la escena nacional. La noticia generó un impacto total luego de que trascendieran los motivos detrás de la ruptura de este matrimonio que, tras 20 años de amor y perfil bajo, voló por los aires. Los protagonistas, que supieron sortear crisis históricas y mantenerse unidos frente a la adversidad, decidieron culminar su relación en medio de un torbellino de versiones que involucran deslealtades sistemáticas y secretos que salieron a la luz de la peor manera.

El contexto de este conflicto nace de una acumulación de tensiones que Pablo Lescano y su pareja, Cecilia Calafell, no pudieron sostener más. La mujer del ídolo, quien fue su pilar fundamental en los momentos más oscuros, llegó a su límite tras descubrir situaciones que rompieron la confianza del hogar. La confirmación del final llegó de la mano de la propia protagonista a través de sus redes sociales. "Ella escribió un posteo reflexivo y bastante llamativo en sus redes sociales. Entonces, por abajo, una seguidora le preguntó qué había pasado, si se había separado de Pablo, y ella le contestó que sí", revelaron sobre el inicio de este escándalo mediático.

Final para una de las parejas más estables del país: Se separaron tras 20 años y estalló un escándalo de infidelidad y secretos

La parte más explosiva de la jornada llegó al conocerse los detalles de lo que la rubia tuvo que soportar durante dos décadas. "Están separados, y además me dijeron que es una separación bastante fuerte porque ella le aguantó muchas cositas a él. Parece que algunas aventuras, que se yo, hasta que se cansó y bueno, llegaron a este punto en el que están cada uno por su lado y hoy, separados", sostuvieron en el programa "Puro Show". Cecilia fue la mujer que "lo bancó cuando estuvo internado por adicciones o por problemas de salud importantes", siendo la encargada de criar a sus hijos y sostener la estructura familiar mientras el líder de Damas Gratis brillaba en los escenarios.

Actualmente, el foco está puesto en la crisis que se desató hace apenas unas semanas. "Hace dos meses entraron como en una crisis y decidieron vivirla separados. El supuestamente solo, tuvo muchos amoríos que ella bancó siempre claramente enamorada de su marido. Se supo de otras relaciones que él tuvo", sentenciaron sobre el comportamiento del músico. A pesar de que el artista tuvo otros hijos fuera del matrimonio, su mujer oficial siempre fue Cecilia, quien finalmente decidió que ya no había vuelta atrás tras los constantes engaños ventilados que se volvieron imposibles de ignorar.

Finalmente, el arrollador éxito profesional de Lescano se ve empañado por este duro presente sentimental que lo deja en el ojo de la tormenta. Lo sucedido deja un precedente sobre el final de las grandes historias de amor que parecían blindadas contra todo. El escándalo por los detalles de las infidelidades y los hijos extramatrimoniales apenas comienza, marcando una nueva etapa de soledad para el referente de la cumbia argentina, quien hoy se encuentra alejado de la mujer que lo acompañó incondicionalmente durante gran parte de su vida.