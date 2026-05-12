Crónica Looks: las conductoras se suman al oversize chic, la tendencia cómoda y elegante que domina el 2026

Con comodidad, amplitud y mucho estilo, el oversize volvió a posicionarse como una de las apuestas más fuertes del momento. Las conductoras de Crónica se sumaron a esta tendencia con looks relajados, modernos y versátiles que demuestran cómo las siluetas amplias pueden convertirse en protagonistas absolutos de cualquier outfit.

Lorena Toso

Lorena Toso eligió un conjunto amplio con efecto degradé en tonos oscuros que aporta dinamismo visual. La caída fluida del pantalón y las mangas voluminosas generan movimiento y refuerzan el espíritu relajado del outfit. Una propuesta canchera que mezcla comodidad con elegancia.

Anabelia Cerezo

Anabelia Cerezo apostó por un estilismo monocromático en tonos claros con camisa holgada y pantalón de corte suelto. El look transmite frescura y equilibrio gracias a las proporciones amplias y a la paleta neutra. Una elección minimalista que se adapta perfecto a la tendencia oversize.

Pachu Salvo

Pachu Salvo sorprendió con pantalón extra wide leg negro y remera ajustada en verde suave, logrando un contraste moderno entre volúmenes. La combinación estiliza la silueta y aporta un aire urbano muy actual. El resultado es sofisticado, relajado y súper fashionista.

Así, entre tendencias y apuestas modernas, el oversize chic se consolida como uno de los estilos más fuertes del momento. Prendas amplias, siluetas fluidas y outfits versátiles que transforman la comodidad en protagonista absoluta de la moda 2026.