More Rial podría ingresar a "Gran Hermano" cuando termine su prisión domiciliaria: "En unos días...."

A pesar de que se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria, More Rial no deja de pensar en su futuro. Así como comenzó la carrera de Abogacía y sorprendió con los resultados de sus primeros exámenes, ahora trascendió que la influencer tendría intenciones de ingresar a "Gran Hermano: Generación Dorada" una vez terminada su condena.

Cuando comenzó la nueva edición del reality de Telefe, surgieron versiones que aseguraban que la hija de Jorge Rial habría enviado su casting antes de quedar detenida a fines de 2025. Si bien desde su entorno desmintieron rápidamente esos rumores, tiempo después Morena no descartó esa posibilidad. "No tengo propuestas, pero sería interesante", había reconocido. Así, lo que en un principio parecía una idea lejana, hoy podría convertirse en realidad.

La información salió a la luz durante la última emisión de "DDM" (América TV), donde el periodista Santiago Riva Roy aseguró que la joven buscaría formar parte no solo del reality de convivencia, sino también de otro reality internacional. "Se está auto promoviendo para GH y para La Cárcel de los Famosos", reveló al aire. Luego, agregó: "Va a terminar la prisión domiciliaria en unos días y quiere ir a algún reality"

Entre risas, Alejandro Cipolla, el abogado y amigo de la mediática, incluso se refirió al dinero que debería cobrar More para sumarse al programa de Telefe. "2 millones por día, ella no se estaría cayendo todo el día", lanzó.

Desde mediados de marzo, More Rial cumple prisión domiciliaria. (Foto: Captura América TV).

Y anticipó cómo podría ser el paso de la hija de Jorge Rial por el ciclo de Telefe. "More es un personaje muchísimo más interesante, vos la metés ahí adentro con La Bomba Tucumana y va a ser un desastre de peleas todo el tiempo", concluyó.

Si bien, por una cuestión de tiempos, la influencer no llegaría a convertirse en uno de los nuevos ingresos que tendrá la casa durante el repechaje del próximo miércoles 20 de mayo, no se descarta que en las semanas siguientes Morena pueda sumarse como reemplazo de algún "hermanito" o incluso como parte de una estrategia de la producción para sumar puntos de rating.