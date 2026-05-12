Flor Vigna reveló el delicado diagnóstico que recibió y generó preocupación: "Tengo un..."

Flor Vigna vive un gran momento profesional luego de consagrarse campeona en el evento Supernova Génesis 2026. Sin embargo, en las últimas horas la cantante y bailarina, que recientemente se separó de Lauta López, generó preocupación entre sus fanáticos al revelar el duro diagnóstico que recibió tras realizarse una serie de estudios médicos.

La expareja de Luciano Castro decidió sincerarse a través de sus redes sociales mientras participaba de un challenge viral en el que distintas personas revelan situaciones difíciles de sus vidas. Fue allí donde sorprendió al hablar sin filtros sobre el problema de salud que le detectaron recientemente.

"Me hice una tomografía y me salió que tengo un quiste en la cabeza", expresó Flor con total crudeza, dejando en evidencia el fuerte impacto emocional que le provocó enterarse de la noticia en plena preparación para el evento deportivo en el que terminó coronándose campeona.

Además, la ex participante de "Combate" se mostró muy afectada por la manera en la que el médico le comunicó el diagnóstico. "Encima el doctor cero tacto, me lo tiró de una, pesimista, me asustó con mi vida, me anunció la muerte", contó sobre el duro momento que atravesó durante la consulta.

Flor Vigna se consagró campeona en el evento Supernova Génesis 2026. (Foto: Instagram/ @florvigna).

A pesar del miedo inicial, Vigna intentó llevar tranquilidad y aseguró que mantiene una mirada positiva frente a la situación. "Obviamente no va a pasar eso. Creo mucho en mí y lo voy a revertir", sostuvo. Sin embargo, reconoció que deberá afrontar nuevos estudios, tratamientos y dedicar gran parte de su tiempo a enfocarse en su salud.