"No tenía ganas de vivir": Flor Vigna conmovió con una cruda confesión tras consagrarse campeona

Tras consagrarse campeona en el evento Supernova Génesis 2026, Flor Vigna sorprendió al compartir un testimonio íntimo y conmovedor sobre su salud mental.

Con el cinturón en sus manos y visiblemente emocionada, la artista habló del duro momento que atravesó en el último tiempo: "Quiero decirles que yo estaba en una depresión muy grande y si bien siempre voy a estar agradecida con mi país por cumplir varios sueños, ustedes me abrazaron en un momento que yo no tenía ganas de vivir".

Luego, profundizó aún más en su relato: "Estaba tomando antidepresivos y no funcionaban. Y ahí vino la pelea de boxeo y el deporte es mejor que los antidepresivos".

En la misma línea, volvió a agradecer el apoyo recibido durante su estadía en México: "Gracias, México, por abrazarme en un momento tan triste".

Flor Vigna se consagró campeona en Supernova Génesis 2026 y emocionó al compartir su duro testimonio tras la pelea

En lo deportivo, Vigna se impuso por decisión unánime ante Alana Flores en un combate de cuatro rounds disputado en la Arena Ciudad de México, evento transmitido por Netflix.

Sus palabras generaron un fuerte impacto y pusieron en primer plano una historia personal que atravesó su camino hasta el título.