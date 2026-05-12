Yanina Latorre aseguró que Wanda Nara tiene nuevo novio tras su separación de Martín Migueles: "Él estuvo con otra famosa..."

Tras confirmar su separación de Martín Migueles, Wanda Nara no estaría del todo sola en plena soltería y en medio de su éxito laboral. Yanina Latorre aseguró que la conductora de Telefe tendría a alguien merodeando muy cerca. Incluso, dio por hecho que empezó un nuevo noviazgo al lado de un misterioso joven.

Yanina abrió su ciclo "Sálvese quien pueda" (América) con un anuncio bomba en el que confirmó que no tiene dudas de que Wanda tiene un nuevo romance.

Wanda Nara tiene nuevo novio, según Yanina Latorre.

"Alguien está habitando la cueva de Wanda", lanzó de forma elocuente, generando un revuelo en el panel. "Me llegó de alguien a la tarde, que me dijo: 'La chica tiene chongo nuevo'", agregó, sembrando más intriga.

Luego, hizo una filosa aclaración sobre el fin de la relación de Wanda Nara con Martín Migueles. "Es mentira que hace un mes está separada; lo rajó (al empresario) por el quilombo judicial", remarcó la exangelita.

Respecto al nuevo candidato de la mediática, Yanina Latorre no quiso decir el nombre del nuevo hombre en la vida de Wanda, pero sumó algunos datos revelantes. Entre ellos, que el sujeto es argentino, que ella lo conoce y que es "demasiado prolijo", por lo que ve futuro a la pareja. "Tiene buen pasar y estuvo en pareja con otras famosas, sobre todo una. No se conocieron en el trabajo", afirmó la conductora.

Finalmente, Yanina reveló que el supuesto novio sería Agustín Bernasconi (29), su colega en "¿Querés ser mi hijo?", la película que se estrenará en cines muy pronto.