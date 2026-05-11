Aseguran que la separación de Wanda Nara y Martín Migueles sería una estrategia de la conductora: "Con L-Gante hizo lo mismo..."

La relación entre Wanda Nara y el empresario Martín Migueles vuelve a quedar bajo la lupa mediática. Aunque hace apenas algunos meses ambos se mostraban enamorados durante un viaje romántico por Japón, en las últimas horas crecieron con fuerza las versiones de una separación definitiva .

Sin embargo, lejos de confirmarse oficialmente, la supuesta ruptura abrió un nuevo debate en el mundo del espectáculo, especialmente después de que algunos periodistas pusieran en duda la veracidad de la información y deslizaran una posible estrategia mediática de la empresaria.

Los rumores de crisis entre Wanda Nara y Martín Migueles

Las primeras versiones sobre una separación comenzaron a circular luego de que trascendiera que la relación habría terminado a fines de marzo, poco después del regreso de la pareja de sus vacaciones en Japón.

Según se comentó en distintos programas de televisión, la decisión habría sido tomada por Wanda Nara en medio de un contexto complicado vinculado al presente judicial de Migueles, quien quedó involucrado en una causa que también investiga a Elías Piccirillo, exmarido de Jésica Cirio.

En las últimas semanas, además, la Justicia habría accedido al teléfono celular del empresario, una situación que generó preocupación dentro de su entorno.

La versión que explotó en televisión

Fue Karina Iavícoli quien instaló con fuerza la teoría de la ruptura durante su participación en "Infama" por América TV.

La periodista aseguró al aire que "se habrían separado después del viaje a Japón", aunque aclaró que todavía no estaban claros los motivos detrás del supuesto distanciamiento.

A partir de esa información comenzaron las especulaciones sobre si la crisis sentimental estaría directamente relacionada con el complejo escenario judicial que enfrenta Migueles.

Gustavo Méndez puso en duda la separación

Sin embargo, no todos coincidieron con esa versión. El periodista Gustavo Méndez fue uno de los primeros en cuestionar públicamente la supuesta ruptura y sugirió que podría tratarse de una estrategia similar a otras situaciones protagonizadas por Wanda Nara en el pasado.

Durante su participación en A la mañana con Moria, el periodista lanzó una frase que rápidamente generó repercusión: "Ella hace correr esta versión, porque ni siquiera es que sale a confirmarla".

Además, agregó: "¿Por qué creen que ningún periodista serio se hizo eco de esto? Porque no es cierto", poniendo en duda la información que circulaba en los medios.

La comparación con la historia de Wanda y L-Gante





En medio del debate, Gustavo Méndez recordó una situación similar ocurrida durante la relación entre Wanda Nara y L-Gante.

Según explicó, la conductora ya habría utilizado una estrategia parecida cuando el cantante quedó envuelto en distintos escándalos mediáticos y judiciales.

"Ella no resiste archivo. Con L-Gante hizo lo mismo. Cuando explotó el escándalo subió un comunicado para decir que estaban separados y tres semanas después estaban en un cuatriciclo en Pinamar", aseguró el periodista.

La comparación rápidamente alimentó nuevas teorías en redes sociales y volvió a convertir a Wanda Nara en tendencia.

El gesto romántico que sembró más dudas

Pese a las versiones de crisis, a comienzos de mayo Wanda Nara había compartido en sus redes sociales un romántico regalo que recibió de Martín Migueles mientras se encontraba filmando su primera película en Uruguay.

Junto a la publicación, la empresaria escribió: "Soy muy antigua en el amor", y luego agregó una dedicatoria directa para el empresario: "Mi amor, gracias por cuidarnos a todos y cuidarme a la distancia con todo lo que te amo".

Ese gesto hizo que muchos pusieran en duda que la separación realmente hubiera ocurrido semanas atrás, como trascendió inicialmente.

Wanda Nara, otra vez en el centro de todas las miradas

Mientras el empresario continúa atravesando un complejo escenario judicial, la relación con Wanda Nara sigue rodeada de especulaciones y versiones cruzadas.

Hasta el momento, ninguno de los dos confirmó oficialmente la ruptura, aunque el tema ya domina los programas de espectáculos y las redes sociales.

Una vez más, Wanda Nara vuelve a convertirse en protagonista absoluta de la agenda mediática argentina, en una historia donde se mezclan amor, polémica, rumores y un fuerte impacto público que parece no tener descanso.