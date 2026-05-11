Mario Pergolini rompió el silencio tras la muerte de su mamá y emocionó con un sentido mensaje: "No tengo más..."

La muerte de Beatriz, la madre de Mario Pergolini, generó una profunda conmoción tanto en el conductor de "Otro día perdido" como en el ambiente artístico y mediático argentino.

Después de varios días alejado de la exposición pública y tras suspender las grabaciones de su programa, el histórico referente de la radio y la televisión reapareció este lunes en Vorterix con un mensaje cargado de emoción.

Conmovido pero sereno, Pergolini decidió agradecer públicamente el acompañamiento recibido durante uno de los momentos más dolorosos para su familia.

El emotivo mensaje de Mario Pergolini tras la muerte de su mamá

Frente a cámara y con visible sensibilidad, el conductor abrió su programa con unas palabras sinceras dirigidas a quienes le enviaron mensajes de apoyo en los últimos días.

"Gracias a todos. Antes que nada, no quiero decir mucho con todo esto. Gracias al cariño de todos", expresó.

Luego continuó:

"La verdad es que han sido todos muy gentiles conmigo, con mi familia, han sido muy respetuosos en la cancha, en todos lados. La verdad que les agradezco mucho... No tengo más que palabras de agradecimiento en este momento".

Aunque eligió no profundizar demasiado sobre el dolor personal que atraviesa, sus palabras rápidamente impactaron en redes sociales y generaron una fuerte reacción entre seguidores y colegas.

Las redes sociales acompañaron a Pergolini en su duelo

El fragmento del programa comenzó a viralizarse rápidamente en distintas plataformas, especialmente en "X", donde cientos de usuarios dejaron mensajes de apoyo para el conductor.

Frases como "Un genio, Mario", "Mis condolencias" y "Te merecés lo mejor" inundaron las redes, reflejando el cariño que gran parte del público mantiene hacia una de las figuras más influyentes de los medios argentinos.

La repercusión también volvió a poner en evidencia el peso que Pergolini conserva dentro de la radio, la televisión y el streaming nacional.

La suspensión de su programa y el impacto de la noticia

La muerte de Beatriz ocurrió el jueves pasado y obligó a suspender las grabaciones de "Otro día perdido", el ciclo que Mario Pergolini conduce en El Trece.

La producción decidió priorizar el acompañamiento familiar y respetar el momento íntimo que atravesaba el conductor.

Sin embargo, hubo un detalle que sensibilizó todavía más a la audiencia: apenas un día antes de conocerse la noticia, Mario había hablado públicamente de su madre durante la emisión del programa.

La anécdota de su mamá que hoy cobra otro significado

Con el humor irónico que lo caracteriza, Pergolini había contado una historia vinculada a uno de esos clásicos consejos maternos que suelen quedar grabados para siempre.

Durante el programa recordó cómo su madre insistía en la importancia de usar ropa interior limpia "por si pasa algo".

Entre risas, Mario relató:

"Para que, si te pasa algo, el de la ambulancia te vea bien vestido, aunque estés todo sangrentado y te falte un ojo".

El conductor explicó además que últimamente había pasado bastante tiempo en una clínica y que allí recordó inmediatamente aquel consejo materno al ver pacientes atravesando situaciones insólitas.

"Vi pasar pacientes en condiciones poco presentables. Justo pasó uno con una combinación horrenda y dije ‘mirá mi mamá cuánta verdad'", comentó al aire.

Y agregó con humor:

"Ese consejo de madre que uno dice ‘¿quién se va a preocupar?', pero lo vi pasar y dije ‘¡mirá qué calzoncillo!'".

Un recuerdo que hoy conmueve mucho más

Tras conocerse el fallecimiento de Beatriz, aquella anécdota tomó una dimensión completamente distinta para la audiencia.

Muchos interpretaron ese momento televisivo como una despedida involuntaria y profundamente emotiva, ya que fue una de las últimas veces que Mario Pergolini habló públicamente de su madre sin imaginar lo que ocurriría pocas horas después.

La ternura detrás de la historia y la naturalidad con la que recordó a Beatriz generaron todavía más empatía entre quienes siguieron su carrera durante décadas.

Mario Pergolini y el costado más humano detrás de la figura pública

A lo largo de los años, el reconocido conductor construyó una imagen ligada a la ironía, la innovación y el liderazgo dentro de los medios argentinos.

Sin embargo, en estos días mostró una faceta mucho más íntima, vulnerable y emocional, compartiendo con el público un dolor profundamente personal.

En tiempos donde la televisión y el streaming muchas veces parecen dominados por la inmediatez y el impacto viral, el mensaje de Pergolini recordó que detrás de cada figura pública existen historias familiares, afectos y pérdidas que atraviesan cualquier exposición mediática.

El periodista eligió agradecer el respeto y el cariño recibido mientras enfrenta una despedida difícil, pero también dejó en claro que las enseñanzas de una madre permanecen para siempre, incluso cuando ya no está físicamente presente.