Murió Beatriz, la mamá de Mario Pergolini: qué pasará este jueves 7 de mayo con "Otro día perdido"

Mario Pergolini vive horas de profundo dolor tras la muerte de su mamá, Beatriz. Tras conocerse la triste noticia, las grabaciones de "Otro día perdido" quedaron suspendidas y este jueves El Trece emitirá una edición especial en el horario habitual del ciclo.

La información fue difundida por el periodista Pablo Montagna en sus redes sociales. Allí explicó que el envío no llegó a grabarse debido al duro presente que enfrenta el conductor. Más tarde, desde TN también confirmaron el cambio de programación para esta noche.

"Falleció la madre de Mario Pergolini. Debido a esto, no se grabó el programa de hoy y en su lugar se emitirá lo mejor de la temporada de Otro Día Perdido", escribió el comunicador en su cuenta de "X", publicación que rápidamente generó repercusión entre colegas, figuras del ambiente y seguidores del ex "CQC".

Hasta el momento, Pergolini no realizó declaraciones públicas sobre el fallecimiento. Mientras tanto, recibe el acompañamiento de su círculo íntimo en medio de una situación cargada de angustia y conmoción.

Pablo Montagna anunció la muerte de la mamá de Pergolini. (Foto: X).

En distintas entrevistas, el conductor había contado el fuerte vínculo que mantenía con Beatriz y cómo la acompañó en los últimos años, especialmente después de que ella perdiera la visión.

"Es una mujer picante, lo fue siempre. Se quedó ciega después de mucho tiempo, vivía sola, pintaba, tenía una autonomía muy grande. Le dio mucha bronca a mi mamá, imagínate, empezar a depender de otros. De grande ya no puedes aprender a ser ciego", expresó tiempo atrás al recordar el carácter de su mamá. Incluso, reveló que había implementado herramientas con inteligencia artificial para ayudarla en la vida cotidiana.