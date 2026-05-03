Mario Pergolini define la nueva semana de "Otro día perdido": quiénes serán sus invitados

Mientras Telefe apuesta por "Gran Hermano Generación Dorada" y eventos importantes como el partido de Boca Juniors ante Barcelona SC por la Copa Libertadores, desde la vereda de enfrente, El Trece pone en marcha una nueva semana de "Otro día perdido", su caballito de batalla. Así, el canal del solcito y Mario Pergolini preparan una grilla con grandes invitados para mantener al público pegado a la pantalla y dar pelea en una franja cada vez más competitiva.

Según informó La Pavada de Diario Crónica, con 5 nominaciones a los Martín Fierro de Televisión Abierta, "Otro día perdido", está como mejor big show, mejor director de no ficción, mejor labor humorística -Rada y Laila Roth-, y mejor producción integral -Mario Pergolini (que no figuró)-. Ocurrente Pergolini al felicitar por su cumple a Diego Guebel, su productor de BoxFish y amigo, se mandó a decir que a "los Gebel" me agarro y no los dejo. Obvio, en referencia a Dante Gebel.

Los invitados de Mario Pergolini en "Otro día perdido" para la primera semana de mayo 2026.

El programa tendrá el lunes 4 de mayo a Benjamín Vicuña y Facundo Pastor, mientras que el martes sigue Gime Accardi en "ODP" por El Trece. Para el miércoles se espera la presencia de Juan Leyrado (que hace "Sarmiento").

El jueves llegará Tomás Fonzi y el viernes cerrará con Diego Núñez. Con esta combinación de invitados, el ciclo busca sostener su identidad y seguir generando conversación en torno a cada emisión.

