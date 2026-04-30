No se puede dormir: cómo es el nuevo criterio de desempate en la Copa Libertadores que pone en alerta a Boca

Los resultados que se registraron en la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores pusieron en alerta a Boca que, por ahora, se ubica en la segunda posición de su zona. ¿Cómo es el nuevo criterio de desempate tras quedar varios equipos ubicados en la primera posición?

Universidad Católica de Chile venció el miércoles en condición de visitante a Barcelona de Ecuador y, de esta manera, el Grupo D tiene a tres equipos con seis puntos: los trasandinos, Boca -que quedó segundo- y Cruzeiro.

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Para esta edición, Conmebol decidió cambiar el criterio a la hora de haber un empate de puntos entre dos o más equipos y por esto el líder de la zona es el conjunto chileno, aunque el Xeneize le haya ganado.

Antes, se tomaba como primer punto a la hora de desempatar la diferencia de gol en todo el grupo, pero ahora se utiliza el criterio olímpico: lo primero a tener en cuenta son los enfrentamientos, la diferencia de gol y los tantos a favor pero entre los equipos involucrados.

Boca le ganó a Universidad Católica por 2-1, con el mismo resultado se impuso el equipo de Daniel Garnero a Cruzeiro en Brasil y los de Belo Horizonte derrotaron al Xenize por 1-0. De esta manera, en los partidos entre los tres, todos tienen tres puntos y diferencia de +1.

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El tercer criterio es el de los goles a favor en los partidos entre los tres equipos y ahí es donde sacan ventaja los chilenos: tienen tres, mientras que Boca y Cruzeiro hicieron solamente dos.

El desempate entre Boca y Cruzeiro es con el cuarto punto del criterio de desempate y ahí sí se va a la diferencia de gol total en el grupo, que beneficia al Xeneize por la goleada a Barcelona en la Bombonera. Por eso, los de Claudio Úbeda están segundos.

Si la Católica no hubiese ganado en su visita a Barcelona, el Xeneize hubiese quedado como escolta también y Cruzeiro sería líder, porque tenía la ventaja de haber ganado el duelo entre sí.