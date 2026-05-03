Cande Ruggeri se casó con Nico Maccari y celebraron con una fiesta de lujo: las fotos

Después de una ceremonia de casamiento íntima el 28 de febrero, Cande Ruggeri y Nico Maccari redoblaron la apuesta. Este sábado 3 de mayo, la pareja organizó una boda a lo grande en el Palacio Sans Souci. Hubo lujo, emoción y una lista de invitados repleta de figuras.

La llegada de la novia fue uno de los momentos más impactantes. Entró junto a su padre, Oscar Ruggeri, en un auto descapotable blanco, con el atardecer como marco perfecto. El vestido, diseñado por el atelier Pucheta-Paz, tuvo impronta clásica, corset marcado y falda amplia, con un velo largo con las iniciales de los novios y la fecha de la celebración bordada. Por su parte, el novio eligió un look sobrio y elegante, con traje negro de corte tradicional. Todo acompañó la estética soñada del evento.

La llegada de Cande Ruggeri a su casamiento. (Foto: Instagram).

El festejo reunió a familiares, amigos y varias figuras del ambiente, quienes compartieron momentos de la boda en redes sociales. Entre los presentes estuvieron Sofía Jujuy Jiménez, Stephanie Demner, Lizardo Ponce, Sofía Zámolo, Chato Prada, Lourdes Sánchez, Fernando Burlando, Barby Franco, Manu Viale, Nati Jota y Emily Lucius.

Los invitados al casamiento de Cande Ruggeri y Nico Maccari. (Foto: Instagram).

Otro instante emotivo lo protagonizó Vita, la hija de Cande y Nico. La nena de tres años caminó hacia el altar con los anillos y se llevó todas las miradas. Vestida de blanco, cerró una escena familiar cargada de ternura frente a los invitados.

Se casaron Cande Ruggeri y Nico Maccari. (Foto: Instagram).

Tras la ceremonia, que comenzó a las 16:30, los jardines del lugar recibieron a los asistentes con gastronomía gourmet y tragos de autor. Más tarde, la fiesta continuó en el interior con música en vivo y sorpresas. Fueron diez horas de celebración a puro ritmo.