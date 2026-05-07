Gladys Florimonte erró una pregunta muy fácil en "Pasapalabra" y causó furor en redes: el video

Gladys Florimonte volvió a regalar uno de esos momentos espontáneos que terminan convirtiéndose en furor televisivo.

Durante su participación en "Pasapalabra", la actriz respondió de manera equivocada una pregunta considerada muy sencilla y provocó carcajadas inmediatas entre los participantes y el público.

El divertido episodio ocurrió en una de las clásicas rondas rápidas del programa conducido por Iván de Pineda, donde una simple consulta terminó transformándose en uno de los momentos más comentados del ciclo.

La inesperada respuesta de Gladys Florimonte

Todo comenzó cuando Iván de Pineda le hizo una pregunta de cultura general que parecía imposible de fallar. El conductor consultó: "¿Qué gas es vital para los seres humanos, Gladys? ¿GNC, oxígeno o nitrógeno?".

Sin dudar ni un segundo, Gladys Florimonte respondió convencida: "El GNC".

La reacción fue instantánea. Apenas escucharon la respuesta, el estudio completo explotó de risa y varios de sus compañeros no pudieron contener las carcajadas.

Entre sorprendido y divertido, el conductor del programa reaccionó al instante y lanzó: "¡No!", mientras intentaba seguir adelante con el juego.

@showonline.com.ar En Pasapalabra suelen ocurrir bloopers, pero el de la última emisión se volvió uno de los más comentados. Gladys Florimonte protagonizó un insólito momento al fallar una pregunta que parecía muy sencilla y desató las risas en el estudio. Durante el programa, Iván de Pineda le consultó cuál era el gas vital para los seres humanos entre GNC, oxígeno y nitrógeno. Sin dudarlo, Florimonte respondió "el GNC", generando una reacción inmediata del conductor y de todos los presentes, en una escena que rápidamente se volvió viral. (+) en ShowOnLine.com.ar %u266C sonido original - showonline.com.ar

Las bromas de sus compañeros tras el blooper

Luego del furcio, las bromas no tardaron en aparecer y todos aprovecharon el divertido momento para seguir jugando con la situación.

Sergio Gonal comentó entre risas: "Un auto a gas, hay que entenderla, para ella es fundamental", generando todavía más carcajadas en el estudio.

Por su parte, Gustavo Conti también se sumó al clima de humor y expresó: "La vieja es maravillosa, es una genia".

Para cerrar el momento viral, Iván de Pineda remató con ironía y dijo: "Home run", en referencia a que la humorista "sacó la pelota de la cancha" con una respuesta completamente inesperada.

El momento se volvió viral en redes sociales

El blooper de Gladys Florimonte rápidamente comenzó a circular en redes sociales y muchos usuarios celebraron la espontaneidad de la actriz, una característica que desde hace años la convirtió en una de las figuras más queridas del espectáculo argentino.

La escena también volvió a demostrar el clima distendido que suele vivirse en Pasapalabra, donde los errores inesperados y las reacciones improvisadas terminan generando algunos de los momentos más divertidos de la televisión.