Panam reveló el verdadero motivo por el que echó a Gladys Florimonte de su show infantil: "Mostraba las tetis..."

Cuando de escándalos se trata, el tiempo no pasa y las historias siempre encuentran la forma de volver. Así las cosas, en las últimas días resurgió una vieja pelea entre Panam y Gladys Florimonte. Luego de que la comediante se refiriera a su salida del show infantil, la animadora decidió revelar el verdadero motivo que la llevó a echarla del espectáculo.

La humorista se destacó con su personaje de la Bruja Porfiria, en una dupla que durante años fue un éxito en los escenarios, hasta que se rompió de manera inesperada. Durante su reciente visita a "LAM" (América TV), Florimonte aseguró que su salida la tomó por sorpresa y se refirió al tema con ironía, algo que no cayó bien en Laura Franco, nombre real de Panam.

Al ser consultada por Ángel de Brito, la conductora infantil le envió una serie de audios donde dejó entrever su enojo ante las versiones que indican que tomó una decisión arbitraria en la salida de Gladys. "Yo la amo, de verdad. Vivimos 5 años llenando estadios y está todo más que bien pero es falso lo que dijo. Voy a mostrar las pruebas para que me crean", aseveró.

Luego, explicó qué fue lo que generó el quiebre. "Lo que pasó fue que en un momento, en Carlos Paz, empezó a mostrar las tetis por todos lados. Estaba súper intensa con ese tema y yo tenía varios sponsors, me dedicaba de llena al infantil y le dije que se pusiera las pilas. Igual eso quedó en el olvido, pasaron más de 20 años".

Gladys Florimonte en el show de Panam.

Según detalló, su prioridad siempre fue resguardar el perfil del espectáculo, orientado a un público familiar. Bajo esa lógica, entendió que ciertas actitudes podían afectar la imagen del proyecto, por lo que pidió cambios que finalmente no prosperaron.

De esta manera, Panam dejó en claro los motivos detrás de una decisión que en su momento generó sorpresa y que, con el paso del tiempo, vuelve a instalarse en el centro de la escena mediática.