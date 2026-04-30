Julieta Poggio mostró su nueva sonrisa tras quitarse las carillas y respondió a las críticas: "Dejen de opinar..."

Julieta Poggio volvió a quedar en el centro de la escena tras realizarse un retoque estético que no pasó inadvertido. Con la intención de mejorar su sonrisa, la ex "Gran Hermano" decidió colocarse carillas dentales, buscando una imagen alineada a los estándares actuales.

Sin embargo, lo que parecía una decisión personal terminó desatando una fuerte reacción en redes sociales. Comentarios como "Juli, qué te hiciste", "te arruinaste la carita", "noooooooo" y hasta comparaciones con personajes animados invadieron sus publicaciones, generando una ola de críticas que rápidamente escaló.

La presión en redes y la decisión de dar marcha atrás

Con el correr de los días, el nivel de exposición y los cuestionamientos constantes terminaron impactando en la actriz, quien optó por revertir el procedimiento.

En medio de ese contexto, Yanina Latorre reveló detalles en "Sálvese quien pueda" tras comunicarse con ella.

Allí contó que "Hoy Juli Poggio se sacó los dientes" y explicó el trasfondo de la decisión al remarcar que "La están enloqueciendo. Es un problema de ella, son elecciones estéticas. Es joven. Me dijo que estaba acostumbrada al hate porque le dicen de todo, pero que se metan tanto con su cara, no".

Además, transmitió el malestar que la propia Poggio le expresó frente a las críticas, al señalar que "la gente no se da cuenta que no soy amiga del seguidor, a esa gente no le pedí un consejo", reflejando el impacto emocional de la situación.

Finalmente, tras el aluvión de comentarios negativos, la actriz decidió volver a su imagen anterior y lo mostró públicamente en La Casa Streaming.

El descargo de Juli Poggio tras la polémica

Lejos de quedarse en silencio, Juli eligió hablar y dejar en claro su postura en Rumis. Visiblemente molesta por la repercusión, expresó que "Siento que estamos en una época donde ya todos entendimos que no se habla de los cuerpos ajenos, que no hay que hablar de si está más gordo o más flaco, pero creo que ahora estamos en una era donde hay que pedirle permiso a la gente para hacerse un cambio estético".

En esa misma línea, reforzó su postura sobre la libertad individual y el límite de la opinión ajena al afirmar que "Cada uno es libre de hacer lo que quiera, le puede gustar, se puede arrepentir o no. Pero dejen de opinar también de las decisiones que toma uno a nivel estético".

Entre la exposición y los límites

El caso de Juli Poggio vuelve a poner sobre la mesa el impacto de las redes sociales en las decisiones personales de las figuras públicas. Entre la búsqueda de una mejor versión, la presión externa y la mirada constante del público, cada paso queda bajo análisis.

Mientras tanto, la actriz optó por priorizar su bienestar y recuperar su imagen anterior, en medio de un debate que sigue creciendo: hasta dónde llega la opinión del público y dónde empieza la libertad individual.