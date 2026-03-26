Hannah Montana celebra sus 20 años: Spotify y Disney lanzan acciones especiales

A 20 años del estreno de Hannah Montana, Spotify se unió a Disney para celebrar el legado de una de las series más influyentes de la cultura pop. La iniciativa incluye contenidos exclusivos y experiencias pensadas para que los fans revivan las canciones que marcaron a toda una generación.

Entre las acciones destacadas, la plataforma lanzó un Spotify Single con un cover de "The Best of Both Worlds" interpretado por Megan Moroney. La artista, fan declarada de la serie, incorporó este tema en sus giras como antesala a sus shows, reforzando el vínculo entre distintas generaciones de oyentes.

A 20 años de Hannah Montana, Spotify y Disney celebran su impacto global con nuevas propuestas

Además, Spotify actualizó su playlist After School Club con este nuevo cover, junto a los principales hits de la serie y una portada especial por el aniversario, revalorizando el catálogo musical que acompañó a millones de fans en todo el mundo.

En Argentina, el impacto de Hannah Montana sigue vigente. Durante 2025, su música se escuchó más de 267.000 horas en la plataforma. En el último mes, la Generación Z (14-29 años) concentró el 69,6% de las reproducciones, seguida por los Millennials (30-45 años) con el 24,6%.

El anuncio del especial por el 20° aniversario en febrero de 2026 también generó un fuerte incremento en el consumo: las reproducciones diarias crecieron un 87,5% en la Generación Z y un 101% en Millennials en el país.

Entre las canciones más escuchadas en Argentina se destacan "Ordinary Girl", "I'll Always Remember You", "He Could Be the One", "You'll Always Find Your Way Back Home" y "The Best of Both Worlds", clásicos que siguen vigentes en nuevas audiencias.

A nivel global, el fenómeno es igual de contundente. En 2025, la música de la serie acumuló casi 10,7 millones de horas de reproducción, lo que equivale a más de 1.220 años de escucha en un solo año. Más de 276.000 usuarios incluyeron a Hannah Montana entre sus cinco artistas más escuchados, mientras que la Generación Z lidera el consumo con el 70% de los streams.

El anuncio del aniversario también impulsó un crecimiento significativo: los streams aumentaron un 66% tras las primeras novedades en 2025, y el anuncio oficial del especial generó un pico del 117% en reproducciones diarias a nivel global. Actualmente, más de 21,6 millones de playlists en Spotify incluyen canciones de la serie.

Dos décadas después, Hannah Montana demuestra que su impacto trasciende el tiempo, consolidándose como un ícono cultural que sigue sumando reproducciones, recuerdos y nuevas generaciones de fans.