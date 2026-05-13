¿Dedicado para ella? Los hijos de Shakira emocionaron a sus fans con "Contigo", su nueva canción lanzada en el Día de la Madre

Shakira atraviesa una etapa brillante tanto en lo artístico como en lo personal, y mientras continúa conquistando escenarios alrededor del mundo, sus hijos comienzan a escribir su propio camino dentro de la música.

En medio de ese presente tan especial, Milan Piqué Mebarak y Sasha Piqué Mebarak sorprendieron con el lanzamiento de "Contigo", su nueva canción estrenada el pasado 10 de mayo, coincidiendo con el Día de la Madre en varios paises latinoamericanos.

El tema, realizado junto a la cantante infantil Mila V, despertó rápidamente la emoción de los fans de la colombiana, quienes interpretaron la letra como un emotivo homenaje a la maternidad y al fuerte vínculo que une a los pequeños con su mamá.

"Contigo", una canción llena de ternura y emoción

El nuevo sencillo de los hijos de "La Loba" apuesta por un sonido pop fresco, divertido y emotivo, acompañado por una letra cargada de amor y admiración.

Las voces de los hijos de Shakira vuelven a unirse en una canción que refleja la sensibilidad artística que ambos comenzaron a desarrollar desde muy chicos.

Uno de los fragmentos más comentados del tema expresa: "Te mostraré que algún día lo viviré contigo, ser como tú y hacer mi camino, sueñas tan alto y quiero estar ahí siguiendo tu voz que es como mi abrigo".

La frase fue interpretada por miles de seguidores como una clara referencia a la relación con su madre y al deseo de seguir sus pasos dentro de la industria musical.

El segundo paso musical de Milan y Sasha

"Contigo" representa el segundo lanzamiento oficial de los hermanos Piqué Mebarak. En mayo de 2025 habían debutado con "The One", canción presentada a través del programa Next Generation of Artist.

En ambos proyectos participaron junto a Mila V, artista con quien también comparten formación dentro de la academia musical Let It Beat, espacio donde impulsan su faceta artística.

Con apenas 13 y 11 años, respectivamente, Milan y Sasha dejaron en claro que quieren construir una carrera propia dentro de la música, siguiendo la enorme influencia artística de su madre.

El recuerdo de "Acróstico", la canción que marcó todo

Aunque "The One" fue su debut oficial, la primera aparición pública de los hijos de Shakira en una canción ocurrió durante el lanzamiento de Acróstico.

Ese emotivo tema, publicado en medio de la separación entre la cantante colombiana y Gerard Piqué, incluyó las voces de Milan y Sasha en una de las estrofas más conmovedoras de la canción.

La balada rápidamente se convirtió en uno de los momentos más sensibles y personales de la carrera reciente de Shakira, mostrando la profunda conexión familiar que atraviesa gran parte de sus composiciones más íntimas.

Un nuevo camino artístico comienza para los hijos de Shakira

Aunque Shakira no promocionó el lanzamiento en sus redes sociales, el estreno de "Contigo" generó una fuerte repercusión entre sus seguidores y volvió a poner el foco sobre el talento de Milan y Sasha.

Con una identidad musical que empieza a tomar forma y el respaldo de millones de fanáticos alrededor del mundo, los hijos de la artista colombiana comienzan a dar sus primeros pasos en una industria donde el apellido pesa, pero donde también buscan construir su propia historia.