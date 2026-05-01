Shakira va por todo en Copacabana: busca romper los récords de Madonna y Lady Gaga

El próximo recital de Shakira este sábado en la icónica Playa de Copacabana ya genera expectativa no solo por lo artístico, sino también por su impacto económico.

Según proyecciones oficiales, el evento podría superar los registros que dejaron Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025 en el mismo escenario.

El espectáculo, que será gratuito, se perfila como uno de los más convocantes del año y con mayor repercusión a nivel regional.

Un impacto económico millonario

De acuerdo a los estudios difundidos, el recital generaría alrededor de 800 millones de reales (unos 160 millones de dólares) para la economía de Río de Janeiro. La cifra refleja un retorno de inversión significativo, estimado en 40 veces el capital invertido por la municipalidad.

El alcalde Eduardo Cavalieri destacó el alcance del evento y aseguró que los números proyectados posicionan al show como uno de los más relevantes en términos económicos.

Multitudes y turismo en cifras récord

Las estimaciones indican que el concierto podría reunir a cerca de 2 millones de personas, una cifra que lo ubica en niveles similares o superiores a eventos anteriores. Del total, se espera la presencia de 278.000 turistas nacionales, 32.000 visitantes extranjeros y aproximadamente 1,7 millones de residentes del área metropolitana.

En conjunto, el gasto de los asistentes rondaría los 776,2 millones de reales, lo que refuerza el impacto directo en sectores como el turismo, la gastronomía y el comercio.

Movimiento récord en transporte y hotelería

Durante la presentación oficial, Cavalieri remarcó que las proyecciones anticipan un fuerte movimiento en puntos clave de la ciudad. Según explicó, se espera un récord de circulación en el aeropuerto internacional de Galeão, la terminal de ómnibus y el ingreso de turistas internacionales.

Además, advirtió que estos cálculos ni siquiera contemplan el flujo adicional del aeropuerto Santos Dumont, lo que podría elevar aún más las cifras previstas.

Un evento que trasciende la música

Más allá del show, el recital de Shakira se posiciona como un fenómeno económico y turístico. La combinación de acceso gratuito, convocatoria masiva y una artista de alcance global convierte al evento en una oportunidad clave para la ciudad.

Si las proyecciones se cumplen, el espectáculo no solo marcará un hito en la carrera de la artista, sino también en la historia de los grandes conciertos en Copacabana, consolidando a Río de Janeiro como uno de los escenarios más importantes del mundo.