Dante Ortega homenajeó a Moria Casán con una canción y conmovió en vivo a "La One"

La televisión todavía tiene momentos capaces de romper con lo previsto, y eso ocurrió en La mañana con Moria, donde Dante Ortega sorprendió a Moria Casán con una canción inspirada en sus frases más emblemáticas y generó una escena cargada de emoción.

El hijo de Sebastián Ortega y Guillermina Valdés, que en el último tiempo ganó popularidad por su perfil artístico y el cariño que despierta en el público, convirtió una entrevista en un homenaje inesperado a una de las grandes figuras del espectáculo argentino.

La propuesta tuvo una impronta tan original como afectiva: construir una canción a partir de los latiguillos más famosos de La One, muchos de ellos convertidos hoy en piezas virales dentro de redes sociales.

Una canción armada con frases icónicas de La One

Durante el programa, Dante interpretó una letra que repasó algunas de las expresiones más recordadas de Moria, combinándolas con una mirada admirativa sobre su figura. "Ella es Moria Casán, Moria ‘La One', es nuestro Obelisco con tetas, una lengua karateka, ella siempre está de moda. Brilla en la televisión, sus frases la coronan, como de otra dimensión", cantó ante una Moria visiblemente sorprendida.

El homenaje siguió con referencias directas a otras frases históricas de la diva: "Dice ‘no era jamón, era japaleta', todo berreta. No metas a tu abuela muerta, me comiste hasta la heladera. Él no juega nada, pero juega todo, no está en el sistema, pero sí está".

Lejos de ser una simple parodia o guiño humorístico, el tema funcionó como un tributo a la potencia cultural de Moria, a su lenguaje propio y a una personalidad que trascendió generaciones.

La emoción de Moria y un agradecimiento en vivo

La reacción de la diva fue inmediata. Conmovida por la sorpresa, Moria respondió con palabras cargadas de afecto: "Qué tesoro que es Dante. Te agradezco tanto. Le mando un besito grande a tu mamá y a tu papá".

El momento siguió creciendo emocionalmente cuando agregó: "Te agradezco tanto tu amor. Me llega tanto. Porque el amor de los chicos es tan puro. Yo siento que esto es pureza absoluta".

Las palabras dejaron ver una faceta especialmente sensible de Moria, algo que terminó potenciando el impacto del momento televisivo.

Cómo nació el homenaje que sorprendió al programa

Consultado sobre cómo surgió la idea, Dante explicó que el proyecto nació de una recopilación espontánea de materiales de archivo. "Dije ‘voy a recopilar videos y salió esto'", contó.

Ese gesto, pensado como una muestra de admiración, terminó convirtiéndose en uno de los pasajes más celebrados del programa, justamente porque combinó creatividad, humor y emoción sin perder naturalidad.

El instante más íntimo del encuentro

Uno de los momentos más genuinos llegó cuando Moria advirtió que Dante estaba emocionado y se lo hizo notar en vivo. "¿Estás un poquito emocionado?", le preguntó al ver sus ojos vidriosos.

La respuesta del joven sorprendió por su sinceridad: "¿Sabés que me lloran los ojos? Porque tengo sensibilidad".

Ese pequeño intercambio terminó dándole otra dimensión a la escena. Ya no era solo un homenaje artístico, sino un momento profundamente humano.

Una invitación inesperada que abrió otra puerta

Como si la química entre ambos no hubiera quedado suficientemente clara, el encuentro tuvo otro giro inesperado cuando Moria deslizó la posibilidad de que Dante se sume alguna vez al panel del programa.

Ante la propuesta, él respondió con naturalidad: "¿Y por qué no?"

La diva redobló la apuesta y lanzó: "Me parece divino para un panel. Te venís un día y charlamos de todo".

La invitación dejó abierta una posibilidad que no pasó inadvertida para los seguidores del ciclo.

Un momento que trascendió el homenaje

Lo que comenzó como una sorpresa musical terminó siendo mucho más que una canción. Fue un reconocimiento generacional, un gesto de admiración y una escena que mostró otra faceta tanto de Dante como de Moria.

En tiempos donde muchas veces la televisión parece correr detrás del impacto rápido, este cruce logró destacarse por lo contrario: tuvo sensibilidad, espontaneidad y verdad.